https://ria.ru/20230211/asean-1851389973.html
Россия готова к взаимодействию с Индонезией в АСЕАН, заявила посол
Россия готова к взаимодействию с Индонезией в АСЕАН, заявила посол - РИА Новости, 11.02.2023
Россия готова к взаимодействию с Индонезией в АСЕАН, заявила посол
Россия готова к взаимодействию с Индонезией в рамках индонезийского председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на фоне давления со... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:04
2023-02-11T13:04
2023-02-11T13:14
политика
индонезия
россия
людмила воробьева
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БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Россия готова к взаимодействию с Индонезией в рамках индонезийского председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на фоне давления со стороны стран Запада, постоянно проявлявшегося во время индонезийского председательства в G20 в прошлом году, сообщила в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. "Как известно, Россия является диалоговым партнером АСЕАН. Более того, в 2018 году были установлены отношения стратегического партнерства между нашей страной и региональным блоком", - напомнила глава российской дипмиссии. Отношения между Россией и АСЕАН плодотворно развиваются, Россия является участником АСЕАНоцентричных механизмов, встречи которых пройдут в 2023 году на территории Индонезии, продолжила она. Вполне вероятны в 2023 году попытки западных стран повторить на АСЕАНовских площадках, таких, как АСЕАНовский форум по безопасности (АРФ) и Восточноазиатский саммит (ВАС), антироссийскую риторику, которая была им свойственна в прошлом году на мероприятиях "двадцатки", уверена Воробьева. "Вероятны и новые попытки Запада подорвать единство и центральность АСЕАН, и мы надеемся, что Индонезия продолжит свою независимую и сбалансированную линию и в этом году", - сказала она. "Мы убеждены в том, что наши индонезийские друзья опять займут принципиальную сбалансированную позицию и не поддадутся на то давление, которое на них наверняка будет оказываться, чтобы исключить Россию из этих механизмов – то есть займут такую же позицию, как та, которую они заняли в рамках своего председательства в "Большой двадцатке" в прошлом году, когда позиция Индонезии и гибкость российской дипломатии помогли добиться согласования общей итоговой декларации G20", - сказала глава российской дипмиссии в Джакарте. "Наши индонезийские друзья настроены на конструктивное сотрудничество со всеми диалоговыми партнерами, включая Россию, о чем они нам неоднократно говорили, и я убеждена, что, вдохновленные своим успехом в "двадцатке", они достигнут тех же успехов и в своем председательстве в АСЕАН", - добавила она. "Как известно, в конституции Индонезии записано, что внешняя политика страны носит свободный и активный характер, и мы это видим на практике. Мы очень благодарны нашим индонезийским друзьям за их конструктивную позицию и, со своей стороны, также готовы к взаимодействию с индонезийским председательством", - подытожила посол РФ в Индонезии. Сравнив современную дипломатию с полем боя, на котором боевые действия ведутся иным оружием, чем на фронте, посол РФ в Индонезии в День дипломата пожелала коллегам победы. "Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить коллег с нашим профессиональным праздником, Днем дипломата, это очень значимый для всех нас праздник. Конечно, мы не воюем на фронте, но дипломатия в нынешних условиях – это тоже своего рода поле боя, на котором тоже ведется борьба, пусть другими средствами и другим оружием", - сказала глава российской дипмиссии в Индонезии. "Я желаю, прежде всего, победы всем нам. А для того, чтобы этой победы достичь, конечно, надо обладать крепким здоровьем, силой духа, терпением. Желаю любви и поддержки всех наших близких и успехов на благо нашей великой Родины", - сказала Воробьева. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221112/asean-1831069873.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, индонезия, россия, людмила воробьева
Политика, Индонезия, Россия, Людмила Воробьева
13:04 11.02.2023 (обновлено: 13:14 11.02.2023)
Россия готова к взаимодействию с Индонезией в АСЕАН, заявила посол
Посол Воробьева: Россия готова к сотрудничать с Индонезией в АСЕАН на фоне давления Запада
БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Россия готова к взаимодействию с Индонезией в рамках индонезийского председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на фоне давления со стороны стран Запада, постоянно проявлявшегося во время индонезийского председательства в G20 в прошлом году, сообщила в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.
"Как известно, Россия является диалоговым партнером АСЕАН. Более того, в 2018 году были установлены отношения стратегического партнерства между нашей страной и региональным блоком", - напомнила глава российской дипмиссии.
Отношения между Россией и АСЕАН плодотворно развиваются, Россия является участником АСЕАНоцентричных механизмов, встречи которых пройдут в 2023 году на территории Индонезии, продолжила она.
Вполне вероятны в 2023 году попытки западных стран повторить на АСЕАНовских площадках, таких, как АСЕАНовский форум по безопасности (АРФ) и Восточноазиатский саммит (ВАС
), антироссийскую риторику, которая была им свойственна в прошлом году на мероприятиях "двадцатки", уверена Воробьева.
"Вероятны и новые попытки Запада подорвать единство и центральность АСЕАН, и мы надеемся, что Индонезия продолжит свою независимую и сбалансированную линию и в этом году", - сказала она.
"Мы убеждены в том, что наши индонезийские друзья опять займут принципиальную сбалансированную позицию и не поддадутся на то давление, которое на них наверняка будет оказываться, чтобы исключить Россию из этих механизмов – то есть займут такую же позицию, как та, которую они заняли в рамках своего председательства в "Большой двадцатке" в прошлом году, когда позиция Индонезии и гибкость российской дипломатии помогли добиться согласования общей итоговой декларации G20", - сказала глава российской дипмиссии в Джакарте
.
"Наши индонезийские друзья настроены на конструктивное сотрудничество со всеми диалоговыми партнерами, включая Россию, о чем они нам неоднократно говорили, и я убеждена, что, вдохновленные своим успехом в "двадцатке", они достигнут тех же успехов и в своем председательстве в АСЕАН", - добавила она.
"Как известно, в конституции Индонезии записано, что внешняя политика страны носит свободный и активный характер, и мы это видим на практике. Мы очень благодарны нашим индонезийским друзьям за их конструктивную позицию и, со своей стороны, также готовы к взаимодействию с индонезийским председательством", - подытожила посол РФ в Индонезии.
Сравнив современную дипломатию с полем боя, на котором боевые действия ведутся иным оружием, чем на фронте, посол РФ в Индонезии в День дипломата пожелала коллегам победы.
"Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить коллег с нашим профессиональным праздником, Днем дипломата, это очень значимый для всех нас праздник. Конечно, мы не воюем на фронте, но дипломатия в нынешних условиях – это тоже своего рода поле боя, на котором тоже ведется борьба, пусть другими средствами и другим оружием", - сказала глава российской дипмиссии в Индонезии.
"Я желаю, прежде всего, победы всем нам. А для того, чтобы этой победы достичь, конечно, надо обладать крепким здоровьем, силой духа, терпением. Желаю любви и поддержки всех наших близких и успехов на благо нашей великой Родины", - сказала Воробьева.