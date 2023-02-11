https://ria.ru/20230211/abe-1851374334.html

В своих мемуарах Абэ отметил роль России в борьбе с ИГ*

В своих мемуарах Абэ отметил роль России в борьбе с ИГ* - РИА Новости, 11.02.2023

В своих мемуарах Абэ отметил роль России в борьбе с ИГ*

Россия взяла на себя грязную работу в деле борьбы с ИГ*, вспоминал экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мемуарах, которые были опубликованы на этой неделе,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:36

2023-02-11T10:36

2023-02-11T10:40

в мире

россия

сша

япония

дональд трамп

синдзо абэ

исламское государство

g7

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ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Россия взяла на себя грязную работу в деле борьбы с ИГ*, вспоминал экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мемуарах, которые были опубликованы на этой неделе, через 7 месяцев после гибели политика. С вышедшей в свет книгой ознакомилось агентство РИА Новости. "И в плане военной мощи Россия весьма значительно берет на себя грязную работу. Ведь бомбардировки опорных пунктов экстремистской организации "Исламское государство"* осуществляла же Россия. ИГИЛ* использовал сирийскую нефть, которую покупает мир, как источник финансирования. (Россия) постаралась смести этот ИГИЛ*. И эта роль важна для мирового сообщества", - написал Абэ в связи с идеей Дональда Трампа, на тот момент президента США, восстановить членство России в группе ведущих стран мира G7. "В эпоху "холодной войны" Советский Союз был врагом, и западным странам было легко сплачиваться. Но сейчас все по-другому. Даже в вопросе решения проблемы ресурсов без (президента РФ Владимира - ред.) Путина трудно обойтись", - отметил Абэ. Что же касается самой идеи Трампа по G7, то Абэ пишет, что "никто не мог согласиться на возвращение России в рамки встреч на высшем уровне без всяких условий – то, на чем настаивал Трамп". Мемуары Абэ вышли на этой неделе. Они были записаны группой журналистов в форме интервью с октября 2020 по октябрь 2021 года и содержат расшифровку 36 часов записи. Абэ был убит 8 июля 2022 года во время предвыборного митинга. Убийство экс-премьер-министра стало шоком для Японии, привыкшей считать себя безопасной и стабильной страной. Кремация Абэ состоялась 11 июля, а в сентябре были организованы государственные похороны и прощание для граждан, в ходе которого отдать последнюю память Синдзо Абэ пришли 26 тысяч человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230211/sanktsii-1851365735.html

https://ria.ru/20220719/siriya-1803572521.html

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япония

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, япония, дональд трамп, синдзо абэ, исламское государство, g7