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Голландцы боятся работать с Крымом по скифскому золоту, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
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Голландцы боятся работать с Крымом по скифскому золоту, заявил посол
Голландцы боятся работать с Крымом по скифскому золоту, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
Голландцы боятся работать с Крымом по скифскому золоту, заявил посол
Голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о "скифском золоте" из-за санкций ЕС, что усложняет позицию музеев в судебном процессе,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:21
2023-02-10T08:21
россия
ситуация вокруг коллекции скифского золота
нидерланды
александр шульгин
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о "скифском золоте" из-за санкций ЕС, что усложняет позицию музеев в судебном процессе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Генпрокурор Нидерландов 27 января вынес консультативное заключение, в котором указал, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу запланировано на 15 сентября 2023 года."Можно предположить, что позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде. Голландские адвокаты (а их участие в подобном разбирательстве обязательно), как известно, в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС", - рассказал Шульгин.По его словам, уже одно только подобное обстоятельство позволяет вести речь о нарушении принципа равенства сторон и надлежащего отправления правосудия.Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
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россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, нидерланды, александр шульгин
Россия, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Нидерланды, Александр Шульгин
08:21 10.02.2023
 
Голландцы боятся работать с Крымом по скифскому золоту, заявил посол

Посол Шульгин: голландские адвокаты боятся работать с Крымом по делу о скифском золоте

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСкифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр"
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Голландские адвокаты боятся сотрудничать с крымскими музеями по делу о "скифском золоте" из-за санкций ЕС, что усложняет позицию музеев в судебном процессе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Нидерландах, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Генпрокурор Нидерландов 27 января вынес консультативное заключение, в котором указал, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу запланировано на 15 сентября 2023 года.
"Можно предположить, что позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде. Голландские адвокаты (а их участие в подобном разбирательстве обязательно), как известно, в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за санкций ЕС", - рассказал Шульгин.
По его словам, уже одно только подобное обстоятельство позволяет вести речь о нарушении принципа равенства сторон и надлежащего отправления правосудия.
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10 марта 2022, 08:00Культура
Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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27 января, 02:31
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
 
РоссияСитуация вокруг коллекции скифского золотаНидерландыАлександр Шульгин
 
 
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