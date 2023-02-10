https://ria.ru/20230210/shulgin-1851045496.html

Александр Шульгин: возвращения к "бизнесу как обычно" с Западом не будет

Александр Шульгин: возвращения к "бизнесу как обычно" с Западом не будет - РИА Новости, 10.02.2023

Александр Шульгин: возвращения к "бизнесу как обычно" с Западом не будет

Нидерланды практически "заморозили" сотрудничество с Россией после начала спецоперации на Украине, политические контакты сведены к минимуму. О том, могут ли... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:00

2023-02-10T11:00

2023-02-10T11:00

интервью

александр шульгин

россия

нидерланды

евросоюз

оон

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Нидерланды практически "заморозили" сотрудничество с Россией после начала спецоперации на Украине, политические контакты сведены к минимуму. О том, могут ли быть новые форматы работы с западными странами, как в Гааге восприняли отказ ЕС от закупок российского газа, и сколько грузов из России остается в нидерландских портах из-за ограничений рассказал посол России в Нидерландах Александр Шульгин корреспонденту РИА Новости в Париже Анастасии Ивановой в интервью ко Дню дипломатического работника.– После начала российской военной операции на Украине западные страны минимизировали дипломатические контакты с Россией и свели на нет сотрудничество во многих областях. Как бы вы описали нынешнее состояние отношений между РФ и Нидерландами?– Голландцы по своей инициативе "заморозили" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества. Королевство не колеблясь поддержало санкции Евросоюза и вместе с другими странами Запада продолжало поддерживать киевский режим, направляя ему крупные партии вооружений, в том числе тяжелых.Связанному с Россией бизнесу пришлось свернуть или приостановить свою деятельность в нашей стране, не в последнюю очередь из-за давления официальной Гааги и развязанной в местных СМИ широкомасштабной антироссийской кампании. Фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки. Политические контакты сведены к минимуму.У стен посольства и торгового представительства в Нидерландах осуществлялись многочисленные пикеты и манифестации, число участников которых доходило до нескольких сотен человек. Поступали угрозы в мой адрес и в адрес моей супруги, на территорию дипмиссии забрасывались файеры, на территорию консульского отдела – самодельное взрывное устройство, которое, по счастливой случайности, не сработало.Очевидно, что возвращения к "бизнесу как обычно", к прежней схеме взаимоотношений с недружественными нам государствами уже не будет. Однако Россия готова рассмотреть новые форматы сотрудничества на наших условиях, если и когда до этого "дозреют" западные столицы.– Есть ли области, в которых Россия и Нидерланды продолжают сотрудничество?– Несмотря на тяжелые условия и почти полную информационную блокаду, российское диппредставительство в Нидерландах продолжает свою работу. Общаемся с независимыми политиками и представителями голландской общественности, студентами, журналистами. В противовес предвзятой подаче местными СМИ новостей о ситуации вокруг Украины и о событиях в России сообщаем заинтересованным в получении объективной картины происходящего проверенные факты и комментарии российских официальных лиц. Продолжаем защищать интересы проживающих в стране соотечественников.– Поговорим о торговых отношениях. Товарооборот между РФ и Францией, например, не сократился, а увеличился, несмотря на несколько пакетов санкций ЕС, из-за роста цен на энергоносители. Можно ли сказать то же самое о российско-нидерландском товарообороте?– Думаю, что можно. Санкции Евросоюза оказались бессильны помешать продолжению торгово-экономического сотрудничества наших стран. По данным самих голландцев – Центрального бюро статистики Нидерландов – в январе-августе 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 31,2% и составил 19,1 миллиарда евро. При этом российский экспорт вырос на 57,6% и составил 16,6 миллиарда евро, импорт из Королевства сократился на 37,6% до 2,5 миллиарда евро. Положительное сальдо Российской Федерации в торговле с Королевством Нидерландов составило 14,1 миллиарда евро.Голландцы продолжают закупать российский сжиженный газ, а также во второй половине 2022 года резко увеличили закупки российской нефти, пытаясь запастись ею впрок до начала общеесовского эмбарго (5 декабря 2022 года).– Нидерланды пытались найти замену российскому поставщику газа "Газпрому", но попытки, предпринятые летом, не увенчались успехом. В итоге правительство разрешило некоторым городам, просившим освободить их от санкций ЕС против РФ, пользоваться заключенными с дочерней компанией "Газпрома" контрактами по крайней мере до 1 января. Были ли приняты какие-то решения относительно пользования контрактами в новом году?– Требование голландских властей строго соблюдать санкции ЕС и отказаться от закупки российского трубопроводного газа застало многие муниципалитеты врасплох. Суть проблемы – в статусе бывшей "дочки" Газпрома, а ныне немецкой компании SEFE, являющейся их основным поставщиком. По мнению официальной Гааги, Россия все еще сохраняла над ней контроль и, следовательно, сотрудничество с компанией являлось-де нарушением антироссийских ограничительных мер.Указание разорвать выгодные долгосрочные контракты и закупать газ на оптовом рынке в самый пик цен на "голубое топливо" обернулось бы для муниципалитетов неподъемными расходами (в некоторых случаях многомилионными). В этой связи они подготовили коллективное письмо в правительство с просьбой отложить решение. Отсрочка была дана, но только до 1 января 2023 года. Однако в настоящее время SEFE полностью перешла под контроль властей ФРГ, что выводит компанию из-под действия санкций.– Генпрокурор Нидерландов в своем заключении 27 января счел, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. Как вы оцениваете это заключение?– По сути, генеральный прокурор при Верховном суде рекомендует судьям отклонить кассационную жалобу крымских музеев и подтвердить выводы Апелляционного суда Амстердама о передаче экспонатов Украине.Оценку подобной позиции мы уже давали ранее. Решение Апелляционного суда, по сути, является чисто политическим. Судьи попросту проигнорировали тот факт, что скифское золото – достояние народов Крымского полуострова. Более того, создан крайне опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами разных стран.Что касается заключения генпрокурора, то оно не является обязательным для судей. Все еще остается надежда – хотя и, безусловно, довольно слабая, – что Верховный суд Королевства сумеет изучить вопрос объективно и беспристрастно и отменит вердикт нижестоящей инстанции.В любом случае можно предположить, что позиции крымских музеев, выступающих стороной в процессе, значительно ухудшились в прошлом году из-за сложностей в поиске юристов, способных и готовых представлять их интересы в суде. Голландские адвокаты (а их участие в подобном разбирательстве обязательно), как известно, в большинстве своем боятся сотрудничать с российскими юридическими и физическими лицами из-за есовских санкций. Уже одно это позволяет вести речь о нарушении принципа равенства сторон и надлежащего отправления правосудия.– В европейских портах заблокированы десятки тысяч тонн российских удобрений. Их начали вывозить – 20 тысяч тонн недавно ушли из Нидерландов. Сколько еще удобрений и других грузов остается в нидерландских портах? Каковы шансы на их вывоз?– Российские удобрения играют важную роль в борьбе с продовольственным кризисом на Африканском континенте. Удобрения, а также зерно, и продукты питания формально не подпадают под действия международных санкций против России. Но из-за других ограничений, в частности, отказа российским судам заходить в порты ЕС, отключения российского профильного банка от системы SWIFT и многого другого, 280 тысяч тонн российских удобрений были заблокированы в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Совместными усилиями с российской стороны и Всемирной продовольственной программы ООН удалось высвободить часть от указанных объемов, находившуюся в порту Роттердама. Груз был отправлен в Малави через Мозамбик безвозмездно.Однако до сих пор в европейских портах удерживается 260 тысяч тонн российских удобрений, которые были переданы компанией "Уралхим/Уралкалий" на благотворительные нужды.В целом, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами в настоящее время значительно затруднена. Прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 года в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений.– В конце октября сообщалось, что к военному атташе в Нидерландах совершил вербовочный подход представитель британских спецслужб. Были ли еще подобные попытки на фоне событий на Украине? Можно ли говорить об активизации западных служб в отношении российских представителей?– За последние годы на территории Нидерландов было совершено несколько таких провокаций. Считаем такие действия неприемлемыми. Они противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальной работе российских загранучреждений в Нидерландах.– В конце сентября в Нидерландах был задержан мужчина по подозрению в поставках в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в нарушение санкций ЕС против РФ. Сообщалось, что он имеет два гражданства: России и Нидерландов. Следит ли посольство за его судьбой? Обращался ли он за помощью?– Правоохранительные органы Нидерландов заявили о задержании 27 сентября 55-летнего голландца, обвиняемого в продаже в Россию подсанкционных товаров в обход ограничительных мер Евросоюза. По имеющейся информации, он имеет также гражданство России. Сам задержанный в посольство за консульской помощью не обращался. Согласно голландскому законодательству, в отсутствие такой просьбы правоохранительные органы не имеют право передавать нам информацию о задержанном. Разумеется, посольство внимательно следит за развитием ситуации и готово оказать все возможное содействие, если к нам поступит соответствующее заявление.

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https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

https://ria.ru/20230208/ilichev-1850411743.html

https://ria.ru/20221031/niderlandy-1828152824.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

интервью, александр шульгин, россия, нидерланды, евросоюз, оон