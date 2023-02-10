11:46 10.02.2023 (обновлено: 15:04 10.02.2023)
Небензя: доля нуждающихся стран-получателей по зерновой сделке снизилась
Небензя: доля нуждающихся стран-получателей по зерновой сделке снизилась до трех процентов
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 фев – РИА Новости. Доля нуждающихся стран, получающих украинское продовольствие в рамках "продуктовой сделки", снизилась с 4% до 3% от общего числа получателей, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Как указал дипломат, инициатива по экспорту зерна с Украины из гуманитарной превратилась в чисто коммерческую. По его словам, на 6 февраля из трех черноморских портов – Одесса, Черноморск, Южный – беспрепятственно вывезено свыше 20 миллионов тонн продовольствия.
"Реальная география получателей украинского продовольствия выглядит следующим образом: страны с высоким уровнем доходов (ЕС, Великобритания и т.д.) получили 8,6 миллиона тонн грузов (47%), с доходами выше среднего (Китай, Иордания, Малайзия и т.д.) – 6,1 миллиона тонн (33%), с уровнем доходов ниже среднего (Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан и т.д.) – 2,9 миллиона тонн (16%)", - сказал Небензя.
По его словам, "доля этих государств в общей статистике снижается". "В первые 120 дней действия инициативы она составляла почти 4%, сейчас – 3%", - сказал Небензя.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.