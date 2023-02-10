https://ria.ru/20230210/zerno-1851071168.html

Небензя: доля нуждающихся стран-получателей по зерновой сделке снизилась

Небензя: доля нуждающихся стран-получателей по зерновой сделке снизилась - РИА Новости, 10.02.2023

Небензя: доля нуждающихся стран-получателей по зерновой сделке снизилась

Доля нуждающихся стран, получающих украинское продовольствие в рамках "продуктовой сделки", снизилась с 4% до 3% от общего числа получателей, заявил в интервью... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:46

2023-02-10T11:46

2023-02-10T15:04

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Доля нуждающихся стран, получающих украинское продовольствие в рамках "продуктовой сделки", снизилась с 4% до 3% от общего числа получателей, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. Как указал дипломат, инициатива по экспорту зерна с Украины из гуманитарной превратилась в чисто коммерческую. По его словам, на 6 февраля из трех черноморских портов – Одесса, Черноморск, Южный – беспрепятственно вывезено свыше 20 миллионов тонн продовольствия. "Реальная география получателей украинского продовольствия выглядит следующим образом: страны с высоким уровнем доходов (ЕС, Великобритания и т.д.) получили 8,6 миллиона тонн грузов (47%), с доходами выше среднего (Китай, Иордания, Малайзия и т.д.) – 6,1 миллиона тонн (33%), с уровнем доходов ниже среднего (Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан и т.д.) – 2,9 миллиона тонн (16%)", - сказал Небензя. "В собственно нуждающиеся страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также в Джибути) было направлено всего 551 527 тонн (3%), включая перевезенные на зафрахтованных ВПП ООН судах 396 169 тонн (2%)", - подчеркнул постпред. По его словам, "доля этих государств в общей статистике снижается". "В первые 120 дней действия инициативы она составляла почти 4%, сейчас – 3%", - сказал Небензя. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230201/erdogan-1849104105.html

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851055633.html

https://ria.ru/20230210/fermery-1851060953.html

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экономика, россия, украина, одесса, василий небензя, оон, евросоюз