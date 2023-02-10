https://ria.ru/20230210/nebenzya-1851106720.html

Василий Небензя: условия "мирных" инициатив Киева заведомо неприемлемы

Василий Небензя: условия "мирных" инициатив Киева заведомо неприемлемы - РИА Новости, 10.02.2023

Василий Небензя: условия "мирных" инициатив Киева заведомо неприемлемы

День дипломатического работника в этом году оказался близок к годовщине начала специальной военной операции России на Украине. О том, как прошедший год... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:00

2023-02-10T15:00

2023-02-10T15:47

интервью

василий небензя

россия

украина

оон

генеральная ассамблея оон

нато

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851108995_0:36:3078:1767_1920x0_80_0_0_6ba87fa31b40ef00b871319a656d7218.jpg

День дипломатического работника в этом году оказался близок к годовщине начала специальной военной операции России на Украине. О том, как прошедший год отразился на отношениях российских дипломатов с западными коллегами, о перспективах мирных переговоров с Киевом, будущем "продуктовой сделки", а также о реальном числе стран, поддерживающих антироссийские резолюции Запада в Генассамблее ООН, в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Беседовал Алан Булкаты.– Прошедший с начала СВО год многое изменил в отношениях России и Запада: накладываются санкции, сотрудничество сворачивается, нам дают понять, что договоренности с нами никто выполнять и не собирался, главы дипведомств открыто говорят о необходимости нанесения Москве поражения на поле боя. Ваши отношения с западными дипломатами за этот год как-то изменились?– Конечно, изменения в отношениях между нашими странами влияют и на отношения между дипломатами. Тот поток лжи и обвинений в адрес нашей страны, который они часто по долгу службы произносят на публичных площадках, не может не оставить следа на личном взаимодействии. Но надо отметить, что многое зависит от конкретных людей: кто-то из западных дипломатов с пионерским задором берется за обличение России и даже, как кажется, добавляет туда какую-то личную неприязнь. Но большинство коллег разделяет профессиональное и личное, остаются корректны и дружелюбны в персональных отношениях. Мы со своей стороны не отказываемся ни от каких контактов, но ни за кем и не "бегаем".Кроме того, сам характер нашего взаимодействия, прежде всего, в Совете безопасности ООН, диктует необходимость тесного общения и поиска точек соприкосновения вне зависимости от отношений между государствами. Так было и в самые трудные годы эпохи "холодной войны", и в относительно спокойное время для международной повестки – девяностых, "нулевых" и "десятых". Каналы общения, в том числе неформального, остаются и сейчас.– С начала СВО Генассамблея приняла уже четыре антироссийские резолюции. Первая набрала 141 голос "за", вторая – 140, третья – 93, четвертая – 143. Вы говорили, что США оказывают беспрецедентное давление на страны, чтобы вынудить их голосовать в поддержку инициатив Запада. Приведите конкретные примеры этого давления. Сколько в действительности примерно стран поддержали бы упомянутые резолюции, если бы на них не давил Вашингтон?– Помимо перечисленных вами резолюций Генассамблеи была и еще одна, пятая – о так называемых репарациях и возмещении ущерба Украине. Ее поддержало менее половины государств-членов ООН, а дискуссии сопровождались открытым призывом многих развивающихся стран инициировать взыскание репараций за преступления Запада по отношению к своим бывшим колониям.Давление на так называемые страны "глобального Юга" действительно оказывается на всех уровнях, и не только со стороны Вашингтона, но и стран Евросоюза. Многие из государств, проголосовавших "за" антироссийские резолюции, в частном порядке выражали нам сочувствие и недовольство политизацией работы Генассамблеи.Я не буду называть конкретные страны, чтобы не оказывать на них встречное давление и не "подставлять" их. Мы понимаем их незавидное положение, ведь многие из них весьма сильно зависят от Запада финансово. Те же государства, которые открыто выбирают политическое и экономическое сотрудничество с Россией, рискуют получить от Запада санкции, сокращение помощи и отказ от содействия даже в деполитизированных областях, будь то гуманитарная помощь или медицинское сотрудничество. Особенно уязвимы в этом плане небольшие развивающиеся государства.О том, сколько голосов могли бы реально получить антироссийские инициативы, если бы на государства-члены не оказывалось жесточайшее давление, можно судить по тайным голосованиям, которые проводятся в ООН, например, по выборам членского состава органов. Так, в голосовании по выборам в ЭКОСОС, где Россия конкурирует с выдвинутой западным лагерем "в пику нам" Северной Македонией, и ни одна страна пока не может получить необходимую поддержку в 2/3 голосов, наша страна получает более 100 голосов, в то время как прозападный кандидат – Скопье – не более 70-80. Это и есть реальный показатель уровня поддержки западных инициатив, вернее ее отсутствия, причем, как вы понимаете, половина стран из 70-80 – и есть собственно члены НАТО и ЕС.– Россия заявляет, что проблема западных санкций, мешающих экспорту российских удобрений и сельхозпродукции, не решена. Будет ли Россия продлевать "продуктовую сделку" по истечении ее срока? На каких условиях?– Положительному решению о беспрепятственном продлении "зерновой сделки" способствовало бы выполнение всеми заинтересованными сторонами простого условия – достижения равнозначного прогресса в реализации двух соглашений, подписанных в июле прошлого года в Стамбуле. Речь идет про "Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки" и "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины". Масштаб реализации последней говорит сам за себя. На 6 февраля из трех черноморских портов – Одесса, Черноморск, Южный – беспрепятственно вывезено свыше 20 миллионов тонн продовольствия. Морской гумкоридор, в немалой степени благодаря и нашим экспертам в досмотровых командах, исправно функционирует. Однако, инициатива по экспорту зерна с Украины из гуманитарной превратилась в чисто коммерческую. Посудите сами. Реальная география получателей украинского продовольствия выглядит следующим образом: страны с высоким уровнем доходов (ЕС, Великобритания и так далее) получили 8,6 миллиона тонн грузов (47%), с доходами выше среднего (Китай, Иордания, Малайзия и т.д.) – 6,1 миллиона тонн (33%), с уровнем доходов ниже среднего (Бангладеш, Индия, Индонезия, Пакистан и так далее) – 2,9 миллиона тонн (16%). В собственно нуждающиеся страны (Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан, а также в Джибути) было направлено всего 551 527 тонн (3%), включая перевезенные на зафрахтованных ВПП ООН судах 396 169 тонн (2%). Примечательно, что доля этих государств в общей статистике снижается – в первые 120 дней действия инициативы она составляла почти 4%, сейчас – 3%.При этом, за уже более, чем полгода действия меморандума Россия-ООН по этой линии не было отправлено ни одного "зернышка" и почти ничего из удобрений. И это несмотря на спрос и необходимость в российской продукции, что признают все. Однако незаконные односторонние санкции Запада, введенные против России в беспрецедентном масштабе, не дают реализоваться этому спросу. Поскольку западные санкционные режимы имеют для операторов этих стран юридическую силу и являются серьезным карательным инструментом для тех, кто пытается их обойти, все эти псевдоизъятия и генеральные лицензии – бутафория, никоим образом не гарантирующая свободу действий в деловой среде. При этом нам твердят, что санкции не касаются продовольствия и удобрений. Но бизнес так и не решается на серьезные шаги в отношениях с российскими поставщиками, а также нашими банками. А Секретариат ООН, который обязался решить эти проблемы, не может этого добиться. Это, в частности, касается и отправки в нуждающиеся страны Африки наших удобрений, заблокированных в портах Европы, которые мы разрешили поставить бесплатно. Очень показательная история. С сентября месяца вплоть до начала февраля не могла быть доставлена в Малави первая партия в 20 тысяч тонн. Только 7 февраля началась отгрузка. Оставшиеся 240 тысяч тонн до сих пор не могут покинуть порты Европы.Киев саботирует запуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса", выставляя условия за рамками Стамбульских договоренностей.Теперь вы сами можете задать себе риторический вопрос: а в чем ценность для России этой "черноморской сделки"?– Насколько реально включение в "зерновую сделку" поставок стали, как того добивается Киев? Делает ли что-то ООН для запуска трубопровода "Тольятти-Одесса"? И почему он еще не заработал?– Говоря о сталелитейной отрасли, хочу обратить внимание на положение прежде всего российских, а не украинских металлургов. Около 30-40% производимой в России стали уходило на экспорт, однако теперь европейский рынок оказался закрыт. Налаживание альтернативных маршрутов поставок не будет быстрым. Кроме того, прежде чем рассуждать о расширении черноморских договоренностей на иные товарные позиции, например, сталь, следует обеспечить полноценную реализацию тех, которые уже подписаны.– Эсватини выразила намерение обратиться в ООН с просьбой выделить стране часть заблокированных в Европе российских удобрений. Выдвигали ли аналогичную просьбу какие-либо еще страны?– Да, действительно наши партнеры из Эсватини в ходе недавнего визита в эту дружественную нам страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова выразили желание стать получателями российских удобрений. Мы такой настрой только поддерживаем. Со своей стороны направили просьбу генсекретарю ООН посодействовать королевству в этом вопросе. Рассчитываем на положительный исход дела.С прямой просьбой о безвозмездной поставке наших удобрений к нам обратились и сирийцы. И в ситуации с Дамаском дела обстоят особенно сложно. Как вы знаете, страна находится под невероятным санкционным гнетом. Наибольший урон наносит американский так называемый "Акт Цезаря", согласно которому удобрения являются "товаром двойного назначения" и, таким образом, не могут быть поставлены в страну. Только вдумайтесь в это. Весь сельскохозяйственной сектор Сирии, страны, которая до войны являлась хлебной житницей Ближнего Востока, на грани развала по воле Вашингтона (заявляющего о том, что он заботится о глобальной продбезопасности и не распространяет санкции на продовольствие), одновременно США еще и грабят нефтяные и зерновые ресурсы Сирии.Мы публично в СБ ООН поставили вопрос о необходимости скорейшего решения этой проблемы и обратились к руководству организации способствовать этому и довести это дело до конца.– Вы заявили, что Россия готова к сценарию, при котором цели СВО были бы достигнуты с помощью переговоров. Как Россия собирается гарантировать, что очередные договоренности с Киевом и Западом, в случае их достижения переговорами, будут исполняться? (Ведь Москву обманывали уже не раз и не два). Нужен ли будет мирный договор с Киевом, на котором в качестве гарантов поставят подписи страны НАТО?– Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию "на земле". Но сейчас мы, к сожалению, не видим никаких предпосылок к этому. Украинский режим в них не заинтересован. Зеленский еще 30 сентября прошлого года подписал указ № 679, запрещающий переговоры с российским руководством. Но что еще более важно – даже если в Киеве и захотели бы этого, ему не позволили бы это сделать западные кураторы. Именно они по сути и ведут с нами "прокси войну" до последнего украинца. Им выгодно, чтобы Украина оставалась полигоном для испытаний западных систем вооружений, чтобы она выполняла функции ЧВК, которую Западу очень удобно использовать в своем геополитическом противостоянии с Россией. Стравливать соседние страны и воевать чужими руками – это, к слову, веками отработанная западная колониальная практика. А "мирный план Зеленского" – это просто насмешка.Все эти украинские инициативы, будь то некая "формула мира", или "саммит мира", являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условиях являются заведомо неприемлемыми.

https://ria.ru/20230210/normadiya-1851043478.html

https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html

https://ria.ru/20230127/udobreniya-1847800203.html

https://ria.ru/20230208/sdelka-1850507437.html

https://ria.ru/20220816/siriya-1810052345.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, василий небензя, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, нато, сергей лавров, киев