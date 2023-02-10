Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В ближайшие пять лет на планете ожидается некоторое повышение сейсмической активности, в результате чего число землетрясений увеличится, заявил РИА Новости директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. По его словам, сильные землетрясения, магнитудой примерно в 9 баллов, происходят в среднем раз в пять-семь лет, в 8 баллов - два-три раза в год. "Но я хочу сказать, что в последние четыре года у нас несколько пониженная сейсмическая активность. Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится. Но где выстрелит самое сильное землетрясение – я вам точно сказать не могу", - рассказал Виноградов. По словам ученого, сейсмоопасные зоны в мире известны, и там всегда должны быть готовы к землетрясениям. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч тысячам, раненых – более 71 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В ближайшие пять лет на планете ожидается некоторое повышение сейсмической активности, в результате чего число землетрясений увеличится, заявил РИА Новости директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.
По его словам, сильные землетрясения, магнитудой примерно в 9 баллов, происходят в среднем раз в пять-семь лет, в 8 баллов - два-три раза в год.
"Но я хочу сказать, что в последние четыре года у нас несколько пониженная сейсмическая активность. Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится. Но где выстрелит самое сильное землетрясение – я вам точно сказать не могу", - рассказал Виноградов.
По словам ученого, сейсмоопасные зоны в мире известны, и там всегда должны быть готовы к землетрясениям.
"Мы знаем, где в России ожидать землетрясения в ближайшее время. Основные зоны - это Камчатка, Курилы, Сахалин, Байкал, Алтае-Саянский край и Кавказ. Это самые основные зоны, где происходят землетрясения, и их достаточно долгое время не было, а, значит, уже в ближайшее время там что-нибудь произойдет", - считает он.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч тысячам, раненых – более 71 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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