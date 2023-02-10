https://ria.ru/20230210/zemletryaseniya-1851002144.html

Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете

Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете - РИА Новости, 10.02.2023

Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете

В ближайшие пять лет на планете ожидается некоторое повышение сейсмической активности, в результате чего число землетрясений увеличится, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T04:22

2023-02-10T04:22

2023-02-10T04:22

происшествия

турция

россия

сахалин

российская академия наук

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В ближайшие пять лет на планете ожидается некоторое повышение сейсмической активности, в результате чего число землетрясений увеличится, заявил РИА Новости директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. По его словам, сильные землетрясения, магнитудой примерно в 9 баллов, происходят в среднем раз в пять-семь лет, в 8 баллов - два-три раза в год. "Но я хочу сказать, что в последние четыре года у нас несколько пониженная сейсмическая активность. Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится. Но где выстрелит самое сильное землетрясение – я вам точно сказать не могу", - рассказал Виноградов. По словам ученого, сейсмоопасные зоны в мире известны, и там всегда должны быть готовы к землетрясениям. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч тысячам, раненых – более 71 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

россия

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происшествия, турция, россия, сахалин, российская академия наук