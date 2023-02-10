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Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете - РИА Новости, 10.02.2023
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Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете
Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете - РИА Новости, 10.02.2023
Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете
В ближайшие пять лет на планете ожидается некоторое повышение сейсмической активности, в результате чего число землетрясений увеличится, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T04:22
2023-02-10T04:22
происшествия
турция
россия
сахалин
российская академия наук
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В ближайшие пять лет на планете ожидается некоторое повышение сейсмической активности, в результате чего число землетрясений увеличится, заявил РИА Новости директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. По его словам, сильные землетрясения, магнитудой примерно в 9 баллов, происходят в среднем раз в пять-семь лет, в 8 баллов - два-три раза в год. "Но я хочу сказать, что в последние четыре года у нас несколько пониженная сейсмическая активность. Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится. Но где выстрелит самое сильное землетрясение – я вам точно сказать не могу", - рассказал Виноградов. По словам ученого, сейсмоопасные зоны в мире известны, и там всегда должны быть готовы к землетрясениям. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч тысячам, раненых – более 71 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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происшествия, турция, россия, сахалин, российская академия наук
Происшествия, Турция, Россия, Сахалин, Российская академия наук
04:22 10.02.2023
 
Эксперт спрогнозировал рост числа землетрясений на планете

Эксперт Виноградов: в ближайшие пять лет на планете ожидается рост числа землетрясений

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. В ближайшие пять лет на планете ожидается некоторое повышение сейсмической активности, в результате чего число землетрясений увеличится, заявил РИА Новости директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.
По его словам, сильные землетрясения, магнитудой примерно в 9 баллов, происходят в среднем раз в пять-семь лет, в 8 баллов - два-три раза в год.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 10:24
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах
"Но я хочу сказать, что в последние четыре года у нас несколько пониженная сейсмическая активность. Выделение сейсмической энергии на планете несколько пониженное. А поскольку у нас все стремится к среднему, то есть основания полагать, что в ближайшие пять лет сейсмическая активность будет чуть выше среднего, соответственно, количество землетрясений немножко увеличится. Но где выстрелит самое сильное землетрясение – я вам точно сказать не могу", - рассказал Виноградов.
По словам ученого, сейсмоопасные зоны в мире известны, и там всегда должны быть готовы к землетрясениям.
"Мы знаем, где в России ожидать землетрясения в ближайшее время. Основные зоны - это Камчатка, Курилы, Сахалин, Байкал, Алтае-Саянский край и Кавказ. Это самые основные зоны, где происходят землетрясения, и их достаточно долгое время не было, а, значит, уже в ближайшее время там что-нибудь произойдет", - считает он.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч тысячам, раненых – более 71 тысячи. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек, еще более 50 тысяч пострадали.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
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