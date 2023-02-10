https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851141756.html

Асад обвинил Запад в политизации ситуации вокруг землетрясения в Сирии

Асад обвинил Запад в политизации ситуации вокруг землетрясения в Сирии - РИА Новости, 10.02.2023

Асад обвинил Запад в политизации ситуации вокруг землетрясения в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил в ходе поездки в город Алеппо, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения, а гуманизм там отсутствует. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:10

2023-02-10T14:10

2023-02-10T14:26

в мире

сирия

алеппо

сильное землетрясение в турции и сирии

башар асад

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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в ходе поездки в город Алеппо, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения, а гуманизм там отсутствует.В пятницу сирийский президент посетил в Алеппо госпиталь и место разбора завалов.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 18 тысяч, раненых - более 72 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, число погибших в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.

сирия

алеппо

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, алеппо, сильное землетрясение в турции и сирии, башар асад