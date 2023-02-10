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В Кремле рассказали о помощи Сирии, пострадавшей от землетрясения

В Кремле рассказали о помощи Сирии, пострадавшей от землетрясения - РИА Новости, 10.02.2023

В Кремле рассказали о помощи Сирии, пострадавшей от землетрясения

Россия оперативно рассматривает запросы пострадавшей от землетрясения Сирии на оказание помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:19

2023-02-10T13:19

2023-02-10T13:19

в мире

сирия

россия

турция

дмитрий песков

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия оперативно рассматривает запросы пострадавшей от землетрясения Сирии на оказание помощи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Естественно контакты осуществляются постоянно, в рамках этих контактов сирийское руководство дает информацию о своих потребностях, все они очень оперативно рассматриваются и по мере возможностей, конечно, помощь будет продолжаться", - сказал Песков журналистам. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 72 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.

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в мире, сирия, россия, турция, дмитрий песков, сильное землетрясение в турции и сирии