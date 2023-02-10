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Sputnik объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Сирии - РИА Новости, 10.02.2023
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Sputnik объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Сирии
Sputnik объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Сирии - РИА Новости, 10.02.2023
Sputnik объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Сирии
Международное информагентство Sputnik объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:50
2023-02-10T13:36
в мире
сирия
москва
турция
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Международное информагентство Sputnik объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии."Международное информационное агентство и радио Sputnik готово передать в зону бедствия теплые вещи и предметы первой необходимости. При содействии фонда "Доктор Лиза" в центре Москвы организован пункт приема помощи, он будет работать с 10 до 17 февраля включительно", — говорится в пресс-релизе.Как отметили в пресс-службе агентства, последствия стихийного бедствия ощутили на себе почти 11 миллионов сирийцев — многим из них негде спать, у них нет еды и одежды. В то же время из-за западных санкций мировое сообщество не оказывает сирийским властям почти никакой поддержки.Составлен список наиболее нужных вещей: теплые одеяла, спальные мешки, постельное белье, подушки и полотенца, термосы, фонари на солнечных батарейках, свечи, спички, перчатки для рабочих, разбирающих завалы, теплая одежда для детей и взрослых любых размеров, теплая обувь и резиновые сапоги, носки, нижнее белье, шапки, шарфы и перчатки, подгузники взрослые и детские, одноразовые пеленки, влажные салфетки и средства личной гигиены. Пункт сбора находится по адресу: Москва, улица Пятницкая, 18, строение 3, первый этаж. Время работы — с 12 до 18 часов ежедневно, телефон дежурного: +7-926-531-90-28. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Сирии пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.Военно-транспортная авиация российских ВКС уже доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов, в стране продолжают спасательные работы военные.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
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в мире, сирия, москва, турция, землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Москва, Турция, Землетрясение в Турции и Сирии
12:50 10.02.2023 (обновлено: 13:36 10.02.2023)
 
Sputnik объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Сирии

Sputnik объявил сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Международное информагентство Sputnik объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии.
"Международное информационное агентство и радио Sputnik готово передать в зону бедствия теплые вещи и предметы первой необходимости. При содействии фонда "Доктор Лиза" в центре Москвы организован пункт приема помощи, он будет работать с 10 до 17 февраля включительно", — говорится в пресс-релизе.
Как отметили в пресс-службе агентства, последствия стихийного бедствия ощутили на себе почти 11 миллионов сирийцев — многим из них негде спать, у них нет еды и одежды. В то же время из-за западных санкций мировое сообщество не оказывает сирийским властям почти никакой поддержки.
Составлен список наиболее нужных вещей: теплые одеяла, спальные мешки, постельное белье, подушки и полотенца, термосы, фонари на солнечных батарейках, свечи, спички, перчатки для рабочих, разбирающих завалы, теплая одежда для детей и взрослых любых размеров, теплая обувь и резиновые сапоги, носки, нижнее белье, шапки, шарфы и перчатки, подгузники взрослые и детские, одноразовые пеленки, влажные салфетки и средства личной гигиены.
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Пункт сбора находится по адресу: Москва, улица Пятницкая, 18, строение 3, первый этаж. Время работы — с 12 до 18 часов ежедневно, телефон дежурного: +7-926-531-90-28.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.
В Сирии пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Военно-транспортная авиация российских ВКС уже доставила в Сирию более 20 тонн гуманитарных грузов, в стране продолжают спасательные работы военные.
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