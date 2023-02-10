https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851024497.html

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342 человек

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342 человек - РИА Новости, 10.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 18 342 человек

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 18 342, раненых — 74 242, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:29

2023-02-10T09:29

2023-02-10T09:51

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 18 342, раненых — 74 242, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."На данный момент число жертв — 18 342, раненых 74 242", — говорится в заявлении AFAD.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии