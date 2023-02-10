https://ria.ru/20230210/zapad-1851042705.html
Запад сопротивляется трансформации однополярного мира, заявил посол
Запад сопротивляется трансформации однополярного мира, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
Запад сопротивляется трансформации однополярного мира, заявил посол
Страны Запада сопротивляются объективному становлению многополярного мира, на шкале стадий принятия этих изменений они находятся между отрицанием и гневом,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:24
2023-02-10T10:24
2023-02-10T11:32
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МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Страны Запада сопротивляются объективному становлению многополярного мира, на шкале стадий принятия этих изменений они находятся между отрицанием и гневом, такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе. "Запад сопротивляется объективному процессу трансформации однополярного мироустройства, в котором он себя так комфортно чувствовал. Если мы возьмём за основу известную шкалу из пяти стадий принятия, которую часто приписывают Элизабет Кюблер-Росс (американский психолог - ред.), то западный мир сейчас находится где-то между отрицанием и гневом. Впереди ещё – торг, депрессия и принятие", - заявил российский дипломат. По словам Тавдумадзе, с началом украинского конфликта западные страны начали "по полной" использовать контролируемые ими институты Бреттон-Вудской системы международных денежных отношений и расчетов в антироссийских целях, широко задействовав весь инструментарий давления на нашу страну, а также на друзей и партнёров России, включая Колумбию. "Эти обстоятельства, бесспорно, изменили круг задач, стоящих перед российскими дипмиссиями, расширили его, но мы рассматриваем подобные "виражи" как элементы роста и трансформации. Российская дипломатическая служба готова продолжать отстаивать наши национальные интересы на международной арене перед лицом новых вызовов, сколь бы сложны и масштабны они ни были", - подчеркнул российский посол. Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230129/spetsoperatsiya-1848193361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, колумбия
10:24 10.02.2023 (обновлено: 11:32 10.02.2023)
Запад сопротивляется трансформации однополярного мира, заявил посол
Посол России в Колумбии Тавдумадзе: Запад сопротивляется трансформации однополярного мира
МЕХИКО, 10 фев - РИА Новости. Страны Запада сопротивляются объективному становлению многополярного мира, на шкале стадий принятия этих изменений они находятся между отрицанием и гневом, такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе.
"Запад сопротивляется объективному процессу трансформации однополярного мироустройства, в котором он себя так комфортно чувствовал. Если мы возьмём за основу известную шкалу из пяти стадий принятия, которую часто приписывают Элизабет Кюблер-Росс (американский психолог - ред.), то западный мир сейчас находится где-то между отрицанием и гневом. Впереди ещё – торг, депрессия и принятие", - заявил российский дипломат.
По словам Тавдумадзе, с началом украинского конфликта западные страны начали "по полной" использовать контролируемые ими институты Бреттон-Вудской системы международных денежных отношений и расчетов в антироссийских целях, широко задействовав весь инструментарий давления на нашу страну, а также на друзей и партнёров России, включая Колумбию.
"Эти обстоятельства, бесспорно, изменили круг задач, стоящих перед российскими дипмиссиями, расширили его, но мы рассматриваем подобные "виражи" как элементы роста и трансформации. Российская дипломатическая служба готова продолжать отстаивать наши национальные интересы на международной арене перед лицом новых вызовов, сколь бы сложны и масштабны они ни были", - подчеркнул российский посол.