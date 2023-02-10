https://ria.ru/20230210/tavdumadze-1851060690.html

Николай Тавдумадзе: непростая глава отношений с Колумбией – в прошлом

Николай Тавдумадзе: непростая глава отношений с Колумбией – в прошлом - РИА Новости, 10.02.2023

Николай Тавдумадзе: непростая глава отношений с Колумбией – в прошлом

Отношения России и Колумбии подверглись эрозии при прошлом правительстве, но эта непростая глава отношений осталась в прошлом. По случаю Дня дипломатического... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:30

2023-02-10T11:30

2023-02-10T11:30

интервью

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

колумбия

россия

густаво петро

иван дуке

владимир путин

оон

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Отношения России и Колумбии подверглись эрозии при прошлом правительстве, но эта непростая глава отношений осталась в прошлом. По случаю Дня дипломатического работника посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Руденко об условиях развития политических связей с администрацией президента Густаво Петро, российской поддержке колумбийцев, пострадавших от внутреннего конфликта, и торговле под давлением санкций.– Здравствуйте, Николай Карлович! Колумбия со сменой правительства и политического курса в прошлом году переживает изменения, с которыми в России были связаны определенные надежды. Спустя полгода правления администрации Густаво Петро можно ли говорить о потеплении в наших отношениях, есть ли положительные сдвиги?– Хотел бы в общих чертах обрисовать складывающуюся ситуацию в Колумбии. В 2022 году в результате парламентских и президентских выборов здесь произошли важные политические изменения. Впервые в истории страны к власти пришел левопрогрессистский президент – Густаво Петро. Мы приветствовали его избрание: 20 июня президент Владимир Путин направил ему соответствующее поздравительное послание.Новому президенту в наследство от предыдущей администрации достался объемный клубок внутренних проблем: продолжающееся насилие со стороны всевозможных незаконных вооруженных формирований – партизан, бывших парамилитарес, наркотрафикантов, неспособность государства обеспечить контроль над обширными территориями страны (по данным ООН, это более 30% площади Колумбии), рост производства кокаина. Крупнейшим достижением на внешнеполитическом треке стало восстановление полноформатных отношений с Венесуэлой, которые планомерно разрушались предыдущим колумбийским правительством, считавшим главу венесуэльского государства Николаса Мадуро нелегитимным.При Иване Дуке определенной эрозии подверглись и российско-колумбийские отношения. Большинство двусторонних проектов были фактически заморожены по вине наших тогдашних колумбийских партнеров. Мы столкнулись с недружественными актами со стороны властей страны. Так, под надуманным предлогом с подачи западных спецслужб в конце 2020 года были объявлены persona non-grata два сотрудника нашей дипмиссии. В начале 2021 года тогдашний министр обороны Диего Молано выступил с беспочвенными обвинениями России во вмешательстве во внутренние дела Колумбии и осуществлении кибератак. Пришлось официально опровергать эти измышления.Сейчас мы убеждены, что та непростая глава в истории наших отношений осталась в прошлом. Видим в целом взвешенную позицию, занятую Густаво Петро в отношении проводимой Россией специальной военной операции на Украине. В частности, он призвал к скорейшему разрешению конфликта переговорным путем, хотя мы знаем, что еще в сентябре 2022 года Владимир Зеленский своим указом на законодательном уровне зафиксировал отказ от переговоров с Россией. Также колумбийский лидер недвусмысленно ответил на призыв США поставить Киеву имеющуюся у третьих стран военную технику советского и российского производства, заявив, что Колумбия передавать ее Украине не будет.Конечно, нелегко в одночасье избавиться от наследия прошлого. Мы понимаем, какое давление оказывается на Боготу ее традиционными партнерами в лице западных стран. Отдаем себе отчет и в первостепенности тех внутриполитических вызовов, которые стоят перед администрацией Густаво Петро. Мы никого не торопим. Двери посольства, равно как и МИД, всегда открыты. Готовы развивать наши связи в том ритме, который будет комфортен для наших колумбийских друзей.Россия выступает за скорейшее достижение устойчивого мирного урегулирования в Колумбии. Нам тяжело видеть, как такая красивая страна, второе по численности населения испаноговорящее государство мира, наделенная колоссальными природными ресурсами, с богатейшей природой и культурой, вместо того чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, была погружена почти на 60 лет в пучину внутреннего вооруженного конфликта. В этой связи Россия как постоянный член Совета Безопасности принимает действенное участие в мониторинге выполнения Итогового соглашения о мире, заключенного между партизанами "Революционных вооруженных сил Колумбии" и правительством южноамериканской страны в 2016 году.Продолжается наше конструктивное сотрудничество с Колумбией и непосредственно в рамках ООН. Партнеры традиционно поддерживают на этой межгосударственной площадке одну из ключевых российских резолюций по борьбе с героизацией нацизма. В октябре 2022 года проголосовали за российскую кандидатуру в Совет Международной организации гражданской авиации ИКАО. Имеются у нас определенные точки соприкосновения и по тематике международной информационной безопасности.Отдельного упоминания заслуживает взаимодействие на культурно-гуманитарном направлении. Флагманом развития российско-колумбийских гуманитарных связей остается правительственная программа по предоставлению колумбийским гражданам бесплатных стипендий для обучения в российских вузах. В ушедшем году в координации с Минобрнауки России и Россотрудничеством мы отобрали 127 абитуриентов из этой латиноамериканской страны с превышением выделенной квоты. При этом конкурс составлял порядка 10 человек на место.В общем, мы еще раз убедились в высокой востребованности отечественных образовательных услуг у местных граждан. И поэтому квота на 2023/2024 учебный год для Колумбии была увеличена со 100 до 150 стипендий. Мы решили, что часть из этих стипендий станет так называемой "квотой мира", и она будет предоставлена колумбийцам, пострадавшим от длившегося здесь более полувека вооруженного конфликта, причем с обеих сторон. Это будет еще один наш действенный вклад в дело достижения устойчивого мира в этой стране.Еще пара заслуживающих внимание мероприятий на культурном треке. В августе в рамках "Дней российской культуры" в Институте культуры имени Льва Толстого, работающего в Боготе с 1944 года, состоялся концерт, на котором выступили творческие коллективы соотечественников и местных граждан. А в октябре в боготинском клубе "Ногаль" весьма успешно прошла презентация книги "Мой Достоевский" колумбийского исследователя творчества русского классика Октавио Либрероса.– Вы в прошлой нашей беседе рассказывали, что из-за санкций и позиции администрации Ивана Дуке в торговле наших стран подвисли и были заморожены некоторые проекты. Как развивается ситуация? Какой объем товарооборота по итогам года?– Как вы справедливо заметили, действительно при Иване Дуке некоторые наши торгово-экономические проекты были поставлены на паузу. Мы прекрасно понимаем, в угоду интересам каких третьих стран это было сделано. Но, к счастью, даже такое положение вещей, помноженное на беспрецедентные по масштабам антироссийские западные санкции, не смогли "подкосить" наше торгово-экономическое сотрудничество, имеющее, и я хотел бы особо это подчеркнуть, взаимовыгодный характер.Так, по данным Федеральной таможенной службы, за первые 10 месяцев 2022 года двусторонний товарооборот составил 343,9 миллиона долларов США, сократившись только на 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом баланс торговли – в нашу пользу. Российский экспорт в Колумбию был равен 206,3 миллиона долларов, а колумбийский к нам – 137,6 миллиона.И тем не менее, даже при таких, будем откровенны, скромных показателях положительный эффект от двусторонней торговли налицо – это и новые рабочие места, и налоговые поступления в бюджет и так далее. В конечном итоге, все это работает на рост благосостояния обычных граждан наших государств.Колумбийский бизнес понимает все выгоды от сотрудничества с Россией. Регулярно принимает участие в различных профильных мероприятиях, проходящих у нас в стране. Так, в 2022 году предприниматели из Колумбии посетили Всероссийский морской конгресс, выставки "Российский промышленник", "Сделано в России" и другие. "Силовые машины" продолжают обслуживание колумбийской ГЭС "УРРА-1". Действует и ряд других проектов.Добавлю, что основные товарные группы нашего экспорта в Колумбию – удобрения, металлы, бумага и картон. На российский рынок мы ввозим отсюда говядину, цветы, бананы и, разумеется, знаменитый на весь мир колумбийский кофе. Кстати, будете в Боготе, заходите – с удовольствием вас угостим.Да, мы не являемся пока что значимым торговым партнером Боготы. Так складывались исторические обстоятельства. Но мы будем продолжать совместно с нашими колумбийскими коллегами искать, несмотря на колоссальные препоны, которые пытаются ставить известные страны, возможности для обеспечения развития экономик наших стран через совместные взаимовыгодные проекты.В общем, с учетом актуальной международной ситуации, ограничусь таким ответом. Дела бога торговли Меркурия и деньги все-таки любят тишину. И в наше время с учетом известной международно-финансовой обстановки это особенно актуально.– Меняется ли информационный фон в стране в том, что касается России? С начала СВО на Украине местные СМИ много писали о конфликте, тиражируя подачу западных новостных агентств. Сейчас, спустя год, стало ли больше взвешенных материалов?– Скажу честно, наши надежды на улучшение информационного фона вокруг России со сменой власти в Колумбии оправдались не в полной мере. Относим это на традиционное доминирование западного информационного нарратива в медиа-пространстве Колумбии. Признаюсь, что большинство местных СМИ до сих пор смотрят на нас с опаской и весьма неохотно берут наши материалы для публикации.Но мы рассматриваем это как стимулирующий вызов. Ведем спокойную и методичную работу на этом направлении. И она приносит свои плоды. Ряд газет уже на постоянной основе стали публиковать высказывания российских официальных лиц и точку зрения Москвы. Неизменный интерес вызывают публикации посольства в соцсетях. Мы постоянно получаем письма от простых колумбийских граждан, которые признают, что здесь подача информации о России однобока.При этом мы с удовлетворением констатируем, что с приходом новых колумбийских властей на официальном уровне резко снизилась антироссийская риторика.– В связи с конфликтом, в который втянута наша страна, можно ли говорить о "дипломатии военного времени"? Изменились ли задачи и реалии, в которых работают российские дипмиссии?– Безусловно, с началом специальной военной операции многое изменилось. Сейчас западные страны по полной используют контролируемые ими институты Бреттон-Вудской системы в антироссийских целях. Широко задействуется весь инструментарий давления на нашу страну, а также на наших друзей и партнеров, в том числе и на Колумбию. Запад сопротивляется объективному процессу трансформации однополярного мироустройства, в котором он себя так комфортно чувствовал. Если мы возьмем за основу известную шкалу из пяти стадий принятия, которую часто приписывают Элизабет Кюблер-Росс (американский психолог – ред.), то западный мир сейчас находится где-то между отрицанием и гневом. Впереди еще торг, депрессия и принятие.Эти обстоятельства, бесспорно, изменили круг задач, стоящих перед российскими дипмиссиями, расширили его. Ну что ж, мы рассматриваем подобные "виражи" как элементы роста и трансформации. Российская дипломатическая служба готова продолжать отстаивать наши национальные интересы на международной арене перед лицом новых вызовов, сколь бы сложны и масштабны они ни были.

https://ria.ru/20221020/petro-1825248952.html

https://ria.ru/20230131/kolumbiya-1848556272.html

https://ria.ru/20221112/arenas-1830956845.html

https://ria.ru/20221112/postavki-1831011582.html

колумбия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), колумбия, россия, густаво петро, иван дуке, владимир путин, оон