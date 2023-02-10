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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/vzryv-1851327676.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T21:44
2023-02-10T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
киев
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области. Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, тревога звучит только в Днепропетровской области Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о пролетах дронов-камикадзе и ракет в небе над регионом.
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николаевская область
киев
днепропетровская область
украина
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в мире, николаевская область, киев, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Киев, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
21:44 10.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

"Страна.ua": в Николаевской области прогремел взрыв, в небе над регионом пролетели ракеты

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области.
"Сообщают о взрыве в Николаевской области и работе ПВО в (подконтрольной Киеву части - ред.) Запорожской области", - говорится в сообщении украинского издания "Страна.ua" в телеграм-канале.
Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, тревога звучит только в Днепропетровской области Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о пролетах дронов-камикадзе и ракет в небе над регионом.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 16:04Специальная военная операция на Украине
В Киеве прогремел взрыв, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьКиевДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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