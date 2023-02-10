https://ria.ru/20230210/vzryv-1851327676.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T21:44

2023-02-10T21:44

2023-02-10T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

киев

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области. Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, тревога звучит только в Днепропетровской области Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о пролетах дронов-камикадзе и ракет в небе над регионом.

https://ria.ru/20230210/vzryv-1851206750.html

николаевская область

киев

днепропетровская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николаевская область, киев, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины