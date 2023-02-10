https://ria.ru/20230210/vzryv-1851327676.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T21:44
2023-02-10T21:44
2023-02-10T21:44
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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днепропетровская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области. Согласно данным официального ресурса по оповещению граждан, тревога звучит только в Днепропетровской области Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о пролетах дронов-камикадзе и ракет в небе над регионом.
https://ria.ru/20230210/vzryv-1851206750.html
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
"Страна.ua": в Николаевской области прогремел взрыв, в небе над регионом пролетели ракеты