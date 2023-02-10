https://ria.ru/20230210/volatilnost-1851015706.html

Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков

Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков - РИА Новости, 10.02.2023

Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков

РФ, Узбекистан и Казахстан беспокоят волатильность энергорынков и "запрещенные приемчики" западных конкурентов, заявил РИА Новости директор Третьего... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:33

2023-02-10T08:33

2023-02-10T09:27

цены на нефть

россия

узбекистан

казахстан

касым-жомарт токаев

александр стерник

владимир путин

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. РФ, Узбекистан и Казахстан беспокоят волатильность энергорынков и "запрещенные приемчики" западных конкурентов, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Мы ведем диалог с партнерами из Узбекистана и Казахстана. Всех беспокоит волатильность рынков энергоносителей, "запрещенные приемчики", к которым прибегают наши конкуренты, а также аномальные перепады температур в регионе", - сказал он в интервью агентству. "Вот по всем этим актуальным вопросам, влияющим на "самочувствие" экономик, благополучие населения, обсуждаются необходимые меры. Подписаны, как Вы знаете, "дорожные карты". На взаимовыгодной основе стороны намерены укрепить свою энергетическую безопасность, скоординировать позиции на внешних рынках, включая поставки друг другу и третьим странам", - указал Стерник. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850951380.html

россия

узбекистан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, россия, узбекистан, казахстан, касым-жомарт токаев, александр стерник, владимир путин, снг, экономика