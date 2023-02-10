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Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков - РИА Новости, 10.02.2023
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Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков
Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков - РИА Новости, 10.02.2023
Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков
РФ, Узбекистан и Казахстан беспокоят волатильность энергорынков и "запрещенные приемчики" западных конкурентов, заявил РИА Новости директор Третьего... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:33
2023-02-10T09:27
цены на нефть
россия
узбекистан
казахстан
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. РФ, Узбекистан и Казахстан беспокоят волатильность энергорынков и "запрещенные приемчики" западных конкурентов, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Мы ведем диалог с партнерами из Узбекистана и Казахстана. Всех беспокоит волатильность рынков энергоносителей, "запрещенные приемчики", к которым прибегают наши конкуренты, а также аномальные перепады температур в регионе", - сказал он в интервью агентству. "Вот по всем этим актуальным вопросам, влияющим на "самочувствие" экономик, благополучие населения, обсуждаются необходимые меры. Подписаны, как Вы знаете, "дорожные карты". На взаимовыгодной основе стороны намерены укрепить свою энергетическую безопасность, скоординировать позиции на внешних рынках, включая поставки друг другу и третьим странам", - указал Стерник. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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цены на нефть, россия, узбекистан, казахстан, касым-жомарт токаев, александр стерник, владимир путин, снг, экономика
Цены на нефть, Россия, Узбекистан, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Александр Стерник, Владимир Путин, СНГ, Экономика
08:33 10.02.2023 (обновлено: 09:27 10.02.2023)
 
Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков

МИД: Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность рынков энергоносителей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. РФ, Узбекистан и Казахстан беспокоят волатильность энергорынков и "запрещенные приемчики" западных конкурентов, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Мы ведем диалог с партнерами из Узбекистана и Казахстана. Всех беспокоит волатильность рынков энергоносителей, "запрещенные приемчики", к которым прибегают наши конкуренты, а также аномальные перепады температур в регионе", - сказал он в интервью агентству.
"Вот по всем этим актуальным вопросам, влияющим на "самочувствие" экономик, благополучие населения, обсуждаются необходимые меры. Подписаны, как Вы знаете, "дорожные карты". На взаимовыгодной основе стороны намерены укрепить свою энергетическую безопасность, скоординировать позиции на внешних рынках, включая поставки друг другу и третьим странам", - указал Стерник.
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 18:42
Путин высказался о попытках создать для России сложности в экономике
 
Цены на нефтьРоссияУзбекистанКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАлександр СтерникВладимир ПутинСНГЭкономика
 
 
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