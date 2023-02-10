Рейтинг@Mail.ru
Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/vatutin-1851173383.html
Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина
Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина - РИА Новости, 10.02.2023
Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина
Киевские власти обратились в министерство культуры Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, который освобождал город от РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:56
2023-02-10T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
киевский городской совет
великая отечественная война (1941-1945)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149262/21/1492622188_0:64:1860:1110_1920x0_80_0_0_4de1fe581112ebb83a09dc299ceab04f.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киевские власти обратились в министерство культуры Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, который освобождал город от фашистов, сообщил в пятницу секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив. В четверг украинское интернет-издание "Страна" сообщило, что в Киеве демонтировали памятник Ватутину, монумент не могли снести около трех часов. Памятник находился в Мариинском парке, где похоронен генерал. "Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление в минкультуры. Далее минкультуры должно сделать представление в кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И кабмин должен вынести решение", - заявил он украинскому изданию "Украинская правда". По словам Прокопива, представление вносил департамент культурного наследия городской администрации, рассмотрение таких документов обычно занимает до 30 дней. Как заявил секретарь горсовета, разрешение на эксгумацию дает именно кабмин, который также определяет и место перезахоронения. Однако работы могут выполнить и местные власти. Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). В годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Он погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149262/21/1492622188_0:0:1860:1395_1920x0_80_0_0_c58fcdec45d4c894100a443e431a0360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, киевский городской совет, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевский городской совет, Великая Отечественная война (1941-1945), Ситуация в ДНР и ЛНР
14:56 10.02.2023
 
Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина

Киевские власти обратились в Минкульт Украины по вопросу перезахоронения останков Ватутина

© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в медиабанкНиколай Федорович Ватутин
Николай Федорович Ватутин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
Николай Федорович Ватутин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киевские власти обратились в министерство культуры Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, который освобождал город от фашистов, сообщил в пятницу секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.
В четверг украинское интернет-издание "Страна" сообщило, что в Киеве демонтировали памятник Ватутину, монумент не могли снести около трех часов. Памятник находился в Мариинском парке, где похоронен генерал.
Памятник генералу Николаю Ватутину в Киеве, облитый красной краской представителями националистической организации С14. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля 2022, 17:59Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятникиСегодня на Украине можно наблюдать культурно-историческую амнезию. Сначала болезнь проявилась в легкой и средней формах — хулиганстве и вандализме по отношению к памятникам советской эпохи. Затем, после Евромайдана, недуг перешел в тяжелую хронику — на Украине скрупулезно пересчитали и начали сносить все, что имеет хоть какое-то отношение к России.
"Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление в минкультуры. Далее минкультуры должно сделать представление в кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И кабмин должен вынести решение", - заявил он украинскому изданию "Украинская правда". По словам Прокопива, представление вносил департамент культурного наследия городской администрации, рассмотрение таких документов обычно занимает до 30 дней. Как заявил секретарь горсовета, разрешение на эксгумацию дает именно кабмин, который также определяет и место перезахоронения. Однако работы могут выполнить и местные власти.
Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). В годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Он погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября 2022, 08:00Специальная военная операция на Украине
Остановить саморазрушение Украины невозможно
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКиевский городской советВеликая Отечественная война (1941-1945)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала