https://ria.ru/20230210/vatutin-1851173383.html

Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина

Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина - РИА Новости, 10.02.2023

Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина

Киевские власти обратились в министерство культуры Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, который освобождал город от РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:56

2023-02-10T14:56

2023-02-10T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

киевский городской совет

великая отечественная война (1941-1945)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киевские власти обратились в министерство культуры Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, который освобождал город от фашистов, сообщил в пятницу секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив. В четверг украинское интернет-издание "Страна" сообщило, что в Киеве демонтировали памятник Ватутину, монумент не могли снести около трех часов. Памятник находился в Мариинском парке, где похоронен генерал. "Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление в минкультуры. Далее минкультуры должно сделать представление в кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И кабмин должен вынести решение", - заявил он украинскому изданию "Украинская правда". По словам Прокопива, представление вносил департамент культурного наследия городской администрации, рассмотрение таких документов обычно занимает до 30 дней. Как заявил секретарь горсовета, разрешение на эксгумацию дает именно кабмин, который также определяет и место перезахоронения. Однако работы могут выполнить и местные власти. Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). В годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Он погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, киевский городской совет, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр