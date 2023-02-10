Киевские власти планируют перезахоронить останки генерала Ватутина
Киевские власти обратились в Минкульт Украины по вопросу перезахоронения останков Ватутина
Николай Федорович Ватутин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киевские власти обратились в министерство культуры Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, который освобождал город от фашистов, сообщил в пятницу секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.
В четверг украинское интернет-издание "Страна" сообщило, что в Киеве демонтировали памятник Ватутину, монумент не могли снести около трех часов. Памятник находился в Мариинском парке, где похоронен генерал.
8 июля 2022, 17:59Донбасс. Геноцид. 2014-2022Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятникиСегодня на Украине можно наблюдать культурно-историческую амнезию. Сначала болезнь проявилась в легкой и средней формах — хулиганстве и вандализме по отношению к памятникам советской эпохи. Затем, после Евромайдана, недуг перешел в тяжелую хронику — на Украине скрупулезно пересчитали и начали сносить все, что имеет хоть какое-то отношение к России.
"Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление в минкультуры. Далее минкультуры должно сделать представление в кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И кабмин должен вынести решение", - заявил он украинскому изданию "Украинская правда". По словам Прокопива, представление вносил департамент культурного наследия городской администрации, рассмотрение таких документов обычно занимает до 30 дней. Как заявил секретарь горсовета, разрешение на эксгумацию дает именно кабмин, который также определяет и место перезахоронения. Однако работы могут выполнить и местные власти.
Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). В годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Он погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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