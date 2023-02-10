https://ria.ru/20230210/utechki-1851141199.html
Проект о штрафах за утечки данных согласуют до конца февраля, заявил Шадаев
Проект о штрафах за утечки данных согласуют до конца февраля, заявил Шадаев - РИА Новости, 10.02.2023
Проект о штрафах за утечки данных согласуют до конца февраля, заявил Шадаев
Текст законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных будет предварительно согласован до конца февраля, заявил журналистам глава Минцифры... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:09
2023-02-10T14:09
2023-02-10T14:09
экономика
россия
максут шадаев
михаил мишустин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Текст законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных будет предварительно согласован до конца февраля, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Когда будет готов. …Я думаю, что до конца февраля основной текст будет предварительно согласован. …Сейчас дискуссия идет с депутатами", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, когда законопроект об оборотных штрафах будет готов. В середине января президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда в Минцифры отмечали, что законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваются все поступившие предложения. В декабре прошлого года ведомство предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном - оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей. В конце ноября Шадаев заявлял, что Минцифры предлагает ввести норму, по которой одним из ключевых факторов, смягчающих оборотный штраф для компании, допустившей утечку персональных данных, являлась бы досудебная компенсация ущерба минимум двум третям пострадавших граждан.
https://ria.ru/20230207/utechka-1850173259.html
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экономика, россия, максут шадаев, михаил мишустин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Михаил Мишустин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
Проект о штрафах за утечки данных согласуют до конца февраля, заявил Шадаев
Минцифры: проект об оборотных штрафах за утечки данных предварительно согласуют к марту
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Текст законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных будет предварительно согласован до конца февраля, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Когда будет готов. …Я думаю, что до конца февраля основной текст будет предварительно согласован. …Сейчас дискуссия идет с депутатами", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, когда законопроект об оборотных штрафах будет готов.
В середине января президент России Владимир Путин
поручил кабмину рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных. Срок исполнения – 1 июля 2023 года; ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин
.
Тогда в Минцифры отмечали, что законопроект об оборотных штрафах находится в проработке, рассматриваются все поступившие предложения. В декабре прошлого года ведомство предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном - оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.
В конце ноября Шадаев заявлял, что Минцифры предлагает ввести норму, по которой одним из ключевых факторов, смягчающих оборотный штраф для компании, допустившей утечку персональных данных, являлась бы досудебная компенсация ущерба минимум двум третям пострадавших граждан.