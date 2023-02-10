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Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851063237.html
Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя
Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023
Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя
Западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для испытания вооружений и выполняла функции своего рода... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:21
2023-02-10T15:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
василий небензя
оон
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для испытания вооружений и выполняла функции своего рода частной военной компании в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Им (западным кураторам Киева - ред.) выгодно, чтобы Украина оставалась полигоном для испытаний западных систем вооружений, чтобы она выполняла функции ЧВК, которую Западу очень удобно использовать в своем геополитическом противостоянии с Россией", - сказал Небензя. По его словам, "стравливать соседние страны и воевать чужими руками - это… веками отработанная западная колониальная практика".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html
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украина, россия, василий небензя, оон, в мире, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:21 10.02.2023 (обновлено: 15:03 10.02.2023)
 
Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя

Небензя: Западу выгоден конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для оружия

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для испытания вооружений и выполняла функции своего рода частной военной компании в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Им (западным кураторам Киева - ред.) выгодно, чтобы Украина оставалась полигоном для испытаний западных систем вооружений, чтобы она выполняла функции ЧВК, которую Западу очень удобно использовать в своем геополитическом противостоянии с Россией", - сказал Небензя.
По его словам, "стравливать соседние страны и воевать чужими руками - это… веками отработанная западная колониальная практика".
Читайте полный текст интервью >>
Украинские военные роют окопы возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 10:21
Британский актер и телеведущий назвал Украину испытательным полигоном США
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВасилий НебензяООНВ миреНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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