https://ria.ru/20230210/ukraina-1851063237.html

Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя

Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023

Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя

Западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для испытания вооружений и выполняла функции своего рода... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:21

2023-02-10T11:21

2023-02-10T15:03

специальная военная операция на украине

украина

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для испытания вооружений и выполняла функции своего рода частной военной компании в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Им (западным кураторам Киева - ред.) выгодно, чтобы Украина оставалась полигоном для испытаний западных систем вооружений, чтобы она выполняла функции ЧВК, которую Западу очень удобно использовать в своем геополитическом противостоянии с Россией", - сказал Небензя. По его словам, "стравливать соседние страны и воевать чужими руками - это… веками отработанная западная колониальная практика".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, василий небензя, оон, в мире, нато, ситуация в днр и лнр