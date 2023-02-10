https://ria.ru/20230210/ukraina-1851063237.html
Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя
Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023
Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя
Западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для испытания вооружений и выполняла функции своего рода... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:21
2023-02-10T11:21
2023-02-10T15:03
специальная военная операция на украине
украина
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василий небензя
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ситуация в днр и лнр
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Западным кураторам Киева выгодно продлевать конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для испытания вооружений и выполняла функции своего рода частной военной компании в противостоянии с Россией, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Им (западным кураторам Киева - ред.) выгодно, чтобы Украина оставалась полигоном для испытаний западных систем вооружений, чтобы она выполняла функции ЧВК, которую Западу очень удобно использовать в своем геополитическом противостоянии с Россией", - сказал Небензя. По его словам, "стравливать соседние страны и воевать чужими руками - это… веками отработанная западная колониальная практика".Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:21 10.02.2023 (обновлено: 15:03 10.02.2023)
Украина выгодна Западу как полигон для испытания оружия, заявил Небензя
Небензя: Западу выгоден конфликт на Украине, чтобы страна оставалась полигоном для оружия