10:58 10.02.2023 (обновлено: 15:03 10.02.2023)
Небензя назвал "мирный план Зеленского" насмешкой
Небензя заявил, что Украина выдвигает заведомо неприемлемые условия в "мирных" инициативах
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 фев – РИА Новости. Условия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, "мирный план Зеленского" - это просто насмешка. "Все эти украинские инициативы, будь то некая "формула мира", или "саммит мира", являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми", - сказал Небензя.
Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер говорил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.