https://ria.ru/20230210/ukraina-1851055633.html

Небензя назвал "мирный план Зеленского" насмешкой

Небензя назвал "мирный план Зеленского" насмешкой - РИА Новости, 10.02.2023

Небензя назвал "мирный план Зеленского" насмешкой

Условия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:58

2023-02-10T10:58

2023-02-10T15:03

специальная военная операция на украине

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Условия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, "мирный план Зеленского" - это просто насмешка. "Все эти украинские инициативы, будь то некая "формула мира", или "саммит мира", являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми", - сказал Небензя. Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер говорил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230209/minsk-1850933734.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, василий небензя, оон, ситуация в днр и лнр