10:41 10.02.2023 (обновлено: 15:03 10.02.2023)
Небензя заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной
Небензя: Москва готова изучить идеи Киева по урегулированию, но Украине это неинтересно
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 фев - РИА Новости. Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Наша позиция относительно переговоров с Украиной хорошо известна и изменений не претерпела. Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию "на земле", - сказал Небензя.
"Но сейчас мы, к сожалению, не видим никаких предпосылок к этому. Украинский режим в них не заинтересован", - подчеркнул он.
Небензя напомнил, что Владимир Зеленский еще 30 сентября 2022 года подписал указ № 679, запрещающий переговоры с российским руководством. "Но что еще более важно – даже если в Киеве и захотели этого, ему не позволили бы это сделать западные кураторы. Именно они, по сути и ведут с нами "прокси-войну" до последнего украинца", - добавил постпред.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.