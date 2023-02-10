https://ria.ru/20230210/ukraina-1851043947.html

В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.02.2023

В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:31

2023-02-10T10:31

2023-02-10T10:31

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230210/svet-1851034861.html

https://ria.ru/20230206/kiev-1850036273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, киев, украина, владимир зеленский, дтэк, вооруженные силы рф