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В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.02.2023
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В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.02.2023
В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:31
2023-02-10T10:31
в мире
днепропетровская область
киев
украина
владимир зеленский
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230210/svet-1851034861.html
https://ria.ru/20230206/kiev-1850036273.html
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в мире, днепропетровская область, киев, украина, владимир зеленский, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
10:31 10.02.2023
 
В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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В миреДнепропетровская областьКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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