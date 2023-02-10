https://ria.ru/20230210/ukraina-1851043947.html
В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.02.2023
В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:31
2023-02-10T10:31
2023-02-10T10:31
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230210/svet-1851034861.html
https://ria.ru/20230206/kiev-1850036273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, днепропетровская область, киев, украина, владимир зеленский, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
ДТЭК: в Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света