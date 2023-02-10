https://ria.ru/20230210/tury-1851213963.html

Туристы активно раскупают путевки на российский юг и в Абхазию

Туристы активно раскупают путевки на российский юг и в Абхазию - РИА Новости, 10.02.2023

Туристы активно раскупают путевки на российский юг и в Абхазию

Туристы стали необычно рано бронировать отдых на юге России и в Абхазии, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:51

2023-02-10T16:51

2023-02-10T16:51

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сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Туристы стали необычно рано бронировать отдых на юге России и в Абхазии, сообщает АТОР.Аналитики туроператора "Дельфин" в этом году заметили: количество запросов на отдых в России в январе этого года на сайте компании резко увеличилось. "Январские значения за всю историю наших наблюдений никогда не превышали декабрьские", – рассказывает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.По его словам, это вполне понятно. В январе – длинный период праздников, долгая "раскачка" после них, людям кажется, что до лета еще далеко, да и меньше денег за счет новогодних трат. "Но в этом году происходит январь у нас на сайте вдруг показал +80 процентов к декабрю. И почти все запросы в первом месяце года – на отдых в летнем сезоне", – говорит Ромашкин.По его словам, объемы продаж летних туров в начале 2023 года на 60 процента превысили показатели годичной давности. "Такого хорошего января по продажам лета не было еще никогда", – подчеркивает эксперт.Глава "Дельфина" поясняет, что основная масса бронирований пришлась на курорты Краснодарского края и Абхазию. "Наученные опытом прошлого сезона, туристы знают про то, что вторую надо покупать зимой, иначе можно просто не успеть. Я думаю, уже к июню все места в качественных отелях Абхазии на лето будут распроданы", – поясняет Ромашкин.По оценкам вице-президента АТОР, с учетом текущего ажиотажного зимнего спроса на лето, в Абхазии по итогам 2023 года в этой соседней с Россией стране могут отдохнуть около двух миллионов туристов и экскурсантов (в 2022 году – 1,1 миллиона). Турпоток в Краснодарский край, скорее всего, будет похож на прошлогодний, итоговая цифра 2023 года превысит 17 миллионов поездок.

https://ria.ru/20230203/leto-1849310051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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