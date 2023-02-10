https://ria.ru/20230210/tsb-1851127210.html
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 11.02.2023
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной в третий раз подряд, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-10T13:32
2023-02-10T13:32
2023-02-11T03:20
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной в третий раз подряд, следует из заявления регулятора."Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50 процента годовых", — говорится в пресс-релизе.В ЦБ уточнили, что инфляционные ожидания населения и бизнеса, несмотря на снижение, остаются на повышенном уровне. В свою очередь, проинфляционные риски возрастают из-за ускорения исполнения бюджетных расходов и осложнения условий для внешней торговли.В то же время регулятор указал, что потребительская активность россиян демонстрирует признаки восстановления, однако население все еще "проявляет осторожность".Что касается инфляции, то, согласно прогнозу Центробанка, в этом году она будет на уровне пяти-семи процентов, а в следующем году снизится до четырех.В сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, а также ужесточил риторику, убрав из заявления сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике и ограничившись нейтральной формулировкой. В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной. В декабре ставку вновь сохранили.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, объясняя свой прогноз тем, что ЦБ, несмотря на небольшое ускорение инфляции с начала года, предпочтет занять выжидательную позицию, в том числе из-за ситуации с бюджетными расходами.
https://ria.ru/20230210/tsb-1851010769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
13:32 10.02.2023 (обновлено: 03:20 11.02.2023)
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Банк России заявил о решении сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной в третий раз подряд, следует из заявления
регулятора.
"Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50 процента годовых", — говорится в пресс-релизе.
В ЦБ уточнили, что инфляционные ожидания населения и бизнеса, несмотря на снижение, остаются на повышенном уровне. В свою очередь, проинфляционные риски возрастают из-за ускорения исполнения бюджетных расходов и осложнения условий для внешней торговли.
В то же время регулятор указал, что потребительская активность россиян демонстрирует признаки восстановления, однако население все еще "проявляет осторожность".
Что касается инфляции, то, согласно прогнозу Центробанка, в этом году она будет на уровне пяти-семи процентов, а в следующем году снизится до четырех.
В сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, а также ужесточил риторику, убрав из заявления сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике и ограничившись нейтральной формулировкой. В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной. В декабре ставку вновь сохранили.
Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, объясняя свой прогноз тем, что ЦБ, несмотря на небольшое ускорение инфляции с начала года, предпочтет занять выжидательную позицию, в том числе из-за ситуации с бюджетными расходами.