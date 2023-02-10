https://ria.ru/20230210/tsb-1851127210.html

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых - РИА Новости, 11.02.2023

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной в третий раз подряд, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-10T13:32

2023-02-10T13:32

2023-02-11T03:20

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной в третий раз подряд, следует из заявления регулятора."Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50 процента годовых", — говорится в пресс-релизе.В ЦБ уточнили, что инфляционные ожидания населения и бизнеса, несмотря на снижение, остаются на повышенном уровне. В свою очередь, проинфляционные риски возрастают из-за ускорения исполнения бюджетных расходов и осложнения условий для внешней торговли.В то же время регулятор указал, что потребительская активность россиян демонстрирует признаки восстановления, однако население все еще "проявляет осторожность".Что касается инфляции, то, согласно прогнозу Центробанка, в этом году она будет на уровне пяти-семи процентов, а в следующем году снизится до четырех.В сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, а также ужесточил риторику, убрав из заявления сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике и ограничившись нейтральной формулировкой. В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта оставив ее неизменной. В декабре ставку вновь сохранили.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали сохранения ставки неизменной, объясняя свой прогноз тем, что ЦБ, несмотря на небольшое ускорение инфляции с начала года, предпочтет занять выжидательную позицию, в том числе из-за ситуации с бюджетными расходами.

https://ria.ru/20230210/tsb-1851010769.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка