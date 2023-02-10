https://ria.ru/20230210/trevoga-1851337718.html

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T23:05

2023-02-10T23:05

2023-02-10T23:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти. Киевская городская и областная администрации в 22.46 мск предупредили граждан о тревоге в регионе в своих телеграм-каналах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях. В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230210/trevoga-1851247634.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

днепропетровская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф