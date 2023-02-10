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В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/trevoga-1851337718.html
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:05
2023-02-10T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти. Киевская городская и областная администрации в 22.46 мск предупредили граждан о тревоге в регионе в своих телеграм-каналах. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях. В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230210/trevoga-1851247634.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
23:05 10.02.2023
 
В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Киевская городская и областная администрации предупредили граждан о тревоге в регионе

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщили местные власти.
Киевская городская и областная администрации в 22.46 мск предупредили граждан о тревоге в регионе в своих телеграм-каналах.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога также звучит в Черкасской, Николаевской и Днепропетровской областях.
В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Люди выходят из метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 17:40Специальная военная операция на Украине
По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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