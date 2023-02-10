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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/trevoga-1851026408.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:36
2023-02-10T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Киеве — около 9:27 мск. За несколько минут он охватил всю территорию республики.Сегодня о повреждении объектов критической инфраструктуры сообщали власти Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
https://ria.ru/20230127/infrastruktura-1848034961.html
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
09:36 10.02.2023 (обновлено: 11:22 10.02.2023)
 
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
Сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Киеве — около 9:27 мск. За несколько минут он охватил всю территорию республики.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 23:31Специальная военная операция на Украине
Киевские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье
Сегодня о повреждении объектов критической инфраструктуры сообщали власти Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
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