09:36 10.02.2023 (обновлено: 11:22 10.02.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
Сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Киеве — около 9:27 мск. За несколько минут он охватил всю территорию республики.
Сегодня о повреждении объектов критической инфраструктуры сообщали власти Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.