https://ria.ru/20230210/trevoga-1851026408.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:36

2023-02-10T09:36

2023-02-10T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Киеве — около 9:27 мск. За несколько минут он охватил всю территорию республики.Сегодня о повреждении объектов критической инфраструктуры сообщали власти Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.

https://ria.ru/20230127/infrastruktura-1848034961.html

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина