https://ria.ru/20230210/kharkov-1851011508.html

В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов

В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов - РИА Новости, 10.02.2023

В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов

В нескольких украинских областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:41

2023-02-10T07:41

2023-02-10T09:32

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

жкх

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В нескольких украинских областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. В Харьковской области зафиксировали около десяти взрывов, рассказал в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, об ударе сообщили и в Хмельницкой области."Около 04:00 (5:00 мск) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован", — написал глава военной администрации региона Сергей Гамалий в Telegram.Он уточнил, что при инциденте никто не пострадал.Также повреждение инфраструктуры зафиксировали в Днепропетровской области. "В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения", — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.

https://ria.ru/20230127/infrastruktura-1848034961.html

https://ria.ru/20230203/obstrel-1849411935.html

https://ria.ru/20230210/trevoga-1851009493.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, жкх