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В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/kharkov-1851011508.html
В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов
В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов - РИА Новости, 10.02.2023
В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов
В нескольких украинских областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:41
2023-02-10T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
жкх
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В нескольких украинских областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. В Харьковской области зафиксировали около десяти взрывов, рассказал в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, об ударе сообщили и в Хмельницкой области."Около 04:00 (5:00 мск) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован", — написал глава военной администрации региона Сергей Гамалий в Telegram.Он уточнил, что при инциденте никто не пострадал.Также повреждение инфраструктуры зафиксировали в Днепропетровской области. "В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения", — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
https://ria.ru/20230127/infrastruktura-1848034961.html
https://ria.ru/20230203/obstrel-1849411935.html
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в мире, харьковская область, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, ЖКХ
07:41 10.02.2023 (обновлено: 09:32 10.02.2023)
 
В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов

В Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях повреждены объекты инфраструктуры

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В нескольких украинских областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры.
В Харьковской области зафиксировали около десяти взрывов, рассказал в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В некоторых районах перебои с электроэнергией", — добавил он.

Кроме того, об ударе сообщили и в Хмельницкой области.
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"Около 04:00 (5:00 мск) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован", — написал глава военной администрации региона Сергей Гамалий в Telegram.
Он уточнил, что при инциденте никто не пострадал.
Также повреждение инфраструктуры зафиксировали в Днепропетровской области.
"В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения", — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
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С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
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