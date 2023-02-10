07:41 10.02.2023 (обновлено: 09:32 10.02.2023)
В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов
В Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях повреждены объекты инфраструктуры
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В нескольких украинских областях сообщили о повреждении объектов инфраструктуры.
В Харьковской области зафиксировали около десяти взрывов, рассказал в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"В некоторых районах перебои с электроэнергией", — добавил он.
Кроме того, об ударе сообщили и в Хмельницкой области.
"Около 04:00 (5:00 мск) утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар ликвидирован", — написал глава военной администрации региона Сергей Гамалий в Telegram.
Он уточнил, что при инциденте никто не пострадал.
Также повреждение инфраструктуры зафиксировали в Днепропетровской области.
"В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения", — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.