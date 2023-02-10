https://ria.ru/20230210/tets-1851108493.html

Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана

Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана - РИА Новости, 10.02.2023

Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана

Москва и Кабул подписали меморандум на строительство Россией ТЭЦ на севере Афганистана, заявил в пятницу посол РФ Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:45

2023-02-10T12:45

2023-02-10T12:48

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва и Кабул подписали меморандум на строительство Россией ТЭЦ на севере Афганистана, заявил в пятницу посол РФ Дмитрий Жирнов."Наш бизнес еще тестирует исламские финансовые нормы, которые внедряют талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), но на месте не топчется. Буквально несколько дней назад в Кабуле был подписан меморандум о строительстве ТЭЦ на севере Афганистана", - сказал он.Российские производители труб готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода TAPI, добавил он в интервью телеканалу "Россия 24".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850661217.html

москва

кабул (город)

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