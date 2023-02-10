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Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана - РИА Новости, 10.02.2023
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Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана
Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана - РИА Новости, 10.02.2023
Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана
Москва и Кабул подписали меморандум на строительство Россией ТЭЦ на севере Афганистана, заявил в пятницу посол РФ Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:45
2023-02-10T12:48
в мире
москва
кабул (город)
афганистан
россия
цены на нефть
дмитрий жирнов
талибан
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва и Кабул подписали меморандум на строительство Россией ТЭЦ на севере Афганистана, заявил в пятницу посол РФ Дмитрий Жирнов."Наш бизнес еще тестирует исламские финансовые нормы, которые внедряют талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), но на месте не топчется. Буквально несколько дней назад в Кабуле был подписан меморандум о строительстве ТЭЦ на севере Афганистана", - сказал он.Российские производители труб готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода TAPI, добавил он в интервью телеканалу "Россия 24".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, москва, кабул (город), афганистан, россия, цены на нефть, дмитрий жирнов, талибан, оон
В мире, Москва, Кабул (город), Афганистан, Россия, Цены на нефть, Дмитрий Жирнов, Талибан, ООН
12:45 10.02.2023 (обновлено: 12:48 10.02.2023)
 
Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана

Посол России Жирнов: Москва и Кабул подписали меморандум о строительстве ТЭЦ в Афганистане

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва и Кабул подписали меморандум на строительство Россией ТЭЦ на севере Афганистана, заявил в пятницу посол РФ Дмитрий Жирнов.
"Наш бизнес еще тестирует исламские финансовые нормы, которые внедряют талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), но на месте не топчется. Буквально несколько дней назад в Кабуле был подписан меморандум о строительстве ТЭЦ на севере Афганистана", - сказал он.
Российские производители труб готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода TAPI, добавил он в интервью телеканалу "Россия 24".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМоскваКабул (город)АфганистанРоссияЦены на нефтьДмитрий ЖирновТалибанООН
 
 
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