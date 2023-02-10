https://ria.ru/20230210/stepanov-1851115879.html

Олег Степанов: Канада – опасная страна и для россиян, и для их бизнеса

Олег Степанов: Канада – опасная страна и для россиян, и для их бизнеса - РИА Новости, 10.02.2023

Олег Степанов: Канада – опасная страна и для россиян, и для их бизнеса

Отношения между Россией и Канадой пребывают в состоянии "глубокой заморозки", однако даже в таких условиях Москва остается открытой к диалогу. Посол РФ в Оттаве РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:00

2023-02-10T16:00

2023-02-10T16:00

интервью

северный поток

джастин трюдо

канада

россия

олег степанов

роман абрамович

оттава

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Отношения между Россией и Канадой пребывают в состоянии "глубокой заморозки", однако даже в таких условиях Москва остается открытой к диалогу. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов по случаю Дня дипломата рассказал в интервью РИА Новости, почему считает Канаду опасной страной для россиян, с какими рисками здесь могут столкнуться отечественные предприниматели, и как в Оттаве отреагировали на планы Москвы по расширению консульского присутствия.– Уважаемый Олег Владимирович, расскажите, в каких условиях сегодня приходится работать российским дипломатам в Канаде? С какими трудностями они сталкиваются, и каковы позитивные моменты в вашей работе? Есть ли какие-либо ограничения?– Обстановка в Оттаве и других городах страны, где есть российские загранучреждения, – Торонто и Монреале – напряженная. С началом специальной военной операции власти и корпоративные медиаиздания заняли откровенно русофобскую позицию. Антироссийская заряженность провоцирует ежедневные пикеты и акции близ посольства и генеральных консульств.Участники из числа "западенской" украинской диаспоры и некоторые канадцы, из числа слабо знающих историю, подчас ведут себя агрессивно: нападают на автомобили дипломатов, фотографируют номера и пассажиров в салоне, включая членов семей и детей. Поступают угрозы время от времени. Это, безусловно, тревожит. При этом канадские правоохранители не всегда должным образом реагируют на соответствующие обращения по теме безопасности.Пока только соображения безопасности – источник самоосмотрительных ограничений. При этом хочу подчеркнуть, что, по нашим личным впечатлениям, большинство простых канадцев к России и русским относятся хорошо.– Какие мероприятия запланированы у посольства на текущий год?– Прошлый год был юбилейным в наших отношениях с Канадой. Мы отмечали 80-летие установления дипломатических отношений и 50-летие хоккейной суперсерии 1972 года. К сожалению, оголтелая поддержка режима Владимира Зеленского со стороны кабинета Джастина Трюдо не позволила канадцам достойно отметить памятные даты. В этом году планируем концентрироваться на благополучии наших соотечественников. Многие из них пострадали от расизма, от антироссийских санкций, нелегитимно введенных режимом Трюдо.Разбираемся и с заблокированными счетами, зависшими денежными переводами из России сюда и обратно. Хочу подчеркнуть: для граждан России Канада сегодня – очень опасная страна. Не рекомендовал бы ее ни для туризма, ни для обучения, ни для бизнеса.Все эти возможности вернутся. Но не скоро. В то же время Россия остается приветливой для всех канадцев.– Как оцениваете встречи дипмиссии с канадскими коллегами, достаточно ли их? Состоялись ли уже какие-то контакты с должностными лицами Канады в текущем году? Каковы планы на данном направлении?– Российско-канадские отношения сейчас в глубокой заморозке. С 2014 года не по нашей вине в Оттаве в одностороннем порядке приняли решение свернуть большинство форматов взаимодействия. После 24 февраля прошлого года под нож попало региональное и научно-академическое сотрудничество. В плане поддержания канала межгосударственных отношений возможности для общения сохраняются. Но, наверное, можно охарактеризовать их как холодно-официальные.– Каковы наиболее актуальные вопросы на повестке двухсторонних отношений РФ и Канады?– Говорил и не раз нашим канадским собеседникам: руководство России открыто к диалогу. Если в Оттаве заинтересованы услышать позицию Москвы из первых уст, а не в пересказе своих старших братьев, мы готовы. Пока же команда Джастина Трюдо остается в невежестве по своей воле.– Прежде вы анонсировали планы расширить консульское присутствие в Канаде, в частности, открыть генконсульство в Ванкувере. На ваш взгляд, возможно ли реализовать данные инициативы в текущем году?– Команда Трюдо все это заблокировала. Несмотря на декларации о приверженности политике мультикультурализма, она блокирует доступ россиян к консульским услугам.– Последние пару месяцев звучат призывы мировых лидеров к переговорам по украинскому конфликту? Что думают в Оттаве на данный счет?– Официальная Оттава выступает за нанесение нам "стратегического поражения". Наш анализ таков, что при нынешнем политклассе, решившем поддерживать неонацизм в Европе, изменение позиции Канады возможно лишь по получении прямой команды из Вашингтона. Если в Вашингтоне посчитают, что для безопасности США проще вернуться к обретению нового баланса интересов с Россией.Канада сейчас не обладает суверенной внешнеполитической самостоятельностью. Это печально, но факт. Нам, России, хотелось бы иного.– Как вы оцениваете введенные странами Запада санкции в отношении "Северного потока"?– Канада хотела заработать в Европе на своих нефтегазовых возможностях. Поэтому и злорадно поддержала не только санкции, но и совершенный известными силами на Западе теракт против международных трубопроводов "Северного потока".– Первая процедура конфискации активов россиян запущена в отношении активов Романа Абрамовича. Был ли у вас контакт с канадской стороной по этому вопросу?– Команда Трюдо стремится по некоторым вопросам бежать впереди общезападного паровоза. Среди таковых – новация с изменением в нацзаконодательстве о возможности изъятия арестованных активов и их последующей продажи в пользу Украины. Случай с якобы принадлежащей российскому бизнесмену канадской компанией "Гранит Капитал Холдинг" – смешной. Власти поспешили раструбить о начале процесса конфискации не пойми, чего. Ведь очень быстро британские СМИ написали, что Роман Абрамович не имеет к юрлицу никакого отношения.Вместе с тем, это важный сигнал нашим предпринимателям. Они должны понимать – любые инвестиции в канадские активы могут быть в последующем заморожены и изъяты. Право частной собственности, если таковая имеет отношение к России, для Канады – пустой звук.– Как изменился товарооборот между Россией и Канадой за прошедший год?– От недружественных действий Оттавы ощутимо пострадала динамика двусторонней торговли. Согласно данным статданным, по итогам третьего квартала 2022 года товарооборот составил около 730 миллионов долларов США (для сравнения за аналогичный период прошлого года – почти 1,5 миллиарда). При этом основная доля операций (порядка 400 миллионов) пришлась на январь-февраль, то есть до начала СВО. Прогнозируем, что негативный тренд продолжится и в этом году.– Возвращаясь к вашему профессиональному празднику, как посольство планирует отмечать День дипломата в текущем году?– Отметим сейчас скромно, в кругу коллектива. А вот когда все задачи специальной военной операции будут выполнены, тогда отметим по-русски, традиционно широко.

https://ria.ru/20230210/blokirovka-1851139569.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849676801.html

https://ria.ru/20221215/kanada-1838753197.html

https://ria.ru/20221209/vezd-1837639224.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, северный поток, джастин трюдо, канада, россия, олег степанов, роман абрамович, оттава, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), день дипломатического работника