08:04 10.02.2023 (обновлено: 09:27 10.02.2023)
США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД
Дипломат Стерник заявил, что США недовольны глубокими связями Центральной Азии с Россией
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США не скрывают своего недовольства глубокими связями стран Центральной Азии с Россией, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Текущие события показали отсутствие самостоятельности ЕС в выборе своей региональной стратегии. Его цели и приёмы – "калька" с американских установок. А Вашингтон не скрывает, что не доволен глубокими связями Центральной Азии с Россией, их союзническим характером", - сказал он в интервью агентству.
"Мы видим, какому давлению подвергаются все наши стратегические партнёры сегодня. Наряду с официальными каналами в этом "мягко" участвуют подконтрольные НПО, СМИ и блогеры. Порой диву даёшься, как последним сходят с рук русофобские и националистические нарративы, призывы к проявлению пещерного "бытового национализма". Не говорю уже о попытках очернения сплошняком нашей общей истории. А без неё, со всеми позитивными и драматическими полосами, не было бы многих достижений, которыми гордимся сейчас и мы, и наши братские соседи по Центральной Азии", - подчеркнул он.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может уравновесить влияние России и Китая. Он также сообщил, что выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России.