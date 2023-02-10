https://ria.ru/20230210/ssha-1851013092.html

США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД

США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023

США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД

США не скрывают своего недовольства глубокими связями стран Центральной Азии с Россией, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:04

2023-02-10T08:04

2023-02-10T09:27

россия

сша

в мире

центральная азия

александр стерник

жозеп боррель

евросоюз

снг

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США не скрывают своего недовольства глубокими связями стран Центральной Азии с Россией, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник."Текущие события показали отсутствие самостоятельности ЕС в выборе своей региональной стратегии. Его цели и приёмы – "калька" с американских установок. А Вашингтон не скрывает, что не доволен глубокими связями Центральной Азии с Россией, их союзническим характером", - сказал он в интервью агентству."Мы видим, какому давлению подвергаются все наши стратегические партнёры сегодня. Наряду с официальными каналами в этом "мягко" участвуют подконтрольные НПО, СМИ и блогеры. Порой диву даёшься, как последним сходят с рук русофобские и националистические нарративы, призывы к проявлению пещерного "бытового национализма". Не говорю уже о попытках очернения сплошняком нашей общей истории. А без неё, со всеми позитивными и драматическими полосами, не было бы многих достижений, которыми гордимся сейчас и мы, и наши братские соседи по Центральной Азии", - подчеркнул он.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может уравновесить влияние России и Китая. Он также сообщил, что выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/migratsiya-1851006754.html

https://ria.ru/20230208/konflikt-1850688432.html

россия

сша

центральная азия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, в мире, центральная азия, александр стерник, жозеп боррель, евросоюз, снг