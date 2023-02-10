Рейтинг@Mail.ru
США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/ssha-1851013092.html
США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД
США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД
США не скрывают своего недовольства глубокими связями стран Центральной Азии с Россией, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:04
2023-02-10T09:27
россия
сша
в мире
центральная азия
александр стерник
жозеп боррель
евросоюз
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548824_314:0:3210:1629_1920x0_80_0_0_86226b9ee36b873fd4f9db6051269164.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США не скрывают своего недовольства глубокими связями стран Центральной Азии с Россией, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник."Текущие события показали отсутствие самостоятельности ЕС в выборе своей региональной стратегии. Его цели и приёмы – "калька" с американских установок. А Вашингтон не скрывает, что не доволен глубокими связями Центральной Азии с Россией, их союзническим характером", - сказал он в интервью агентству."Мы видим, какому давлению подвергаются все наши стратегические партнёры сегодня. Наряду с официальными каналами в этом "мягко" участвуют подконтрольные НПО, СМИ и блогеры. Порой диву даёшься, как последним сходят с рук русофобские и националистические нарративы, призывы к проявлению пещерного "бытового национализма". Не говорю уже о попытках очернения сплошняком нашей общей истории. А без неё, со всеми позитивными и драматическими полосами, не было бы многих достижений, которыми гордимся сейчас и мы, и наши братские соседи по Центральной Азии", - подчеркнул он.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может уравновесить влияние России и Китая. Он также сообщил, что выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230210/migratsiya-1851006754.html
https://ria.ru/20230208/konflikt-1850688432.html
россия
сша
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548824_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_5b89b230225dfae90d5270dff6583095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, центральная азия, александр стерник, жозеп боррель, евросоюз, снг
Россия, США, В мире, Центральная Азия, Александр Стерник, Жозеп Боррель, Евросоюз, СНГ
08:04 10.02.2023 (обновлено: 09:27 10.02.2023)
 
США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД

Дипломат Стерник заявил, что США недовольны глубокими связями Центральной Азии с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США не скрывают своего недовольства глубокими связями стран Центральной Азии с Россией, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Текущие события показали отсутствие самостоятельности ЕС в выборе своей региональной стратегии. Его цели и приёмы – "калька" с американских установок. А Вашингтон не скрывает, что не доволен глубокими связями Центральной Азии с Россией, их союзническим характером", - сказал он в интервью агентству.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
06:11
В МИД рассказали о соглашениях по миграции со странами Центральной Азии
"Мы видим, какому давлению подвергаются все наши стратегические партнёры сегодня. Наряду с официальными каналами в этом "мягко" участвуют подконтрольные НПО, СМИ и блогеры. Порой диву даёшься, как последним сходят с рук русофобские и националистические нарративы, призывы к проявлению пещерного "бытового национализма". Не говорю уже о попытках очернения сплошняком нашей общей истории. А без неё, со всеми позитивными и драматическими полосами, не было бы многих достижений, которыми гордимся сейчас и мы, и наши братские соседи по Центральной Азии", - подчеркнул он.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может уравновесить влияние России и Китая. Он также сообщил, что выступает за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России.
Читайте полный текст интервью >>>
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 22:54
Генсек НАТО считает, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского
 
РоссияСШАВ миреЦентральная АзияАлександр СтерникЖозеп БоррельЕвросоюзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала