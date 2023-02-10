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Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851336759.html
Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области
Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2023
Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области
В пятницу ВС РФ освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:01
2023-02-10T23:01
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
сергей лавров
ян гагин
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В пятницу ВС РФ освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные закрепились в южной части Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ход операцииВооруженные силы РФ в пятницу освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве также заявили, что "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска в ДНР. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские гаубицы M777, а также два склада артиллерийских боеприпасов в районе Угледара. ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, добавили в ведомстве. Российские силы ВКС и ПВО уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8, 12 беспилотников и сбили 14 снарядов HIMARS. По данным МО РФ, в районе населенного пункта Артемовск ДНР поражен пункт управления 93-й механизированной бригады украинских войск. Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил. Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах. В Херсонской области военные РФ отразили высадку диверсантов Украины на левобережье Днепра. По данным российского военного ведомства, разведчики с помощью дрона обнаружили ДРГ, пытавшуюся на лодке подойти к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков. Эвакуация из УгледараБойцы группы "Вагнер" закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Он также заявил о начале эвакуации гражданских из Угледара в Волноваху. Пушилин отметил, что украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара. По его словам, российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город. Ранее в пятницу его советник Ян Гагин сообщил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли. Определенное обострение наметилось в Донецкой Народной Республике, украинские войска бьют по тыловым городам, сообщил Пушилин. Переговоры с КиевомУсловия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, "мирный план Зеленского" - это просто насмешка. Он также подчеркнул, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Никакие угрозы в ответ на принимаемые Россией решения не повлияют на ее деятельность, Москва будет купировать их, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851262549.html
россия
донецкая народная республика
киев
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60
Конашенков: уничтожено до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении
ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.
2023-02-10T23:01
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Уничтожение украинских боевиков российской артиллерией под Авдеевкой
Подразделение украинских боевиков, направленных на позиции под Авдеевкой, уничтожено огнем российской артиллерии.
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россия, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, сергей лавров, ян гагин, воздушно-космические силы россии, оон, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Сергей Лавров, Ян Гагин, Воздушно-космические силы России, ООН, Ми-8 АМТШ
23:01 10.02.2023
 
Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области

Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное, "Вагнер" закрепился на севере Артемовска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРСЗО "Торнадо" группы "Вагнер" в ходе стрельбы по позициям ВСУ
РСЗО Торнадо группы Вагнер в ходе стрельбы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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РСЗО "Торнадо" группы "Вагнер" в ходе стрельбы по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В пятницу ВС РФ освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Также российские военные закрепились в южной части Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ход операции

Вооруженные силы РФ в пятницу освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве также заявили, что "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска в ДНР.
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские гаубицы M777, а также два склада артиллерийских боеприпасов в районе Угледара.
ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
Российские силы ВКС и ПВО уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8, 12 беспилотников и сбили 14 снарядов HIMARS. По данным МО РФ, в районе населенного пункта Артемовск ДНР поражен пункт управления 93-й механизированной бригады украинских войск.
Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил. Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах.
В Херсонской области военные РФ отразили высадку диверсантов Украины на левобережье Днепра. По данным российского военного ведомства, разведчики с помощью дрона обнаружили ДРГ, пытавшуюся на лодке подойти к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков.

Эвакуация из Угледара

Бойцы группы "Вагнер" закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Он также заявил о начале эвакуации гражданских из Угледара в Волноваху.
Пушилин отметил, что украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара. По его словам, российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город.
Ранее в пятницу его советник Ян Гагин сообщил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Определенное обострение наметилось в Донецкой Народной Республике, украинские войска бьют по тыловым городам, сообщил Пушилин.

Переговоры с Киевом

Условия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, "мирный план Зеленского" - это просто насмешка.
Он также подчеркнул, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Никакие угрозы в ответ на принимаемые Россией решения не повлияют на ее деятельность, Москва будет купировать их, подчеркнул Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 18:13
"Тревожный звонок". Зеленскому сообщили о сломе политики Запада по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинСергей ЛавровЯн ГагинВоздушно-космические силы РоссииООНМи-8 АМТШ
 
 
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