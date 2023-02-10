Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области
Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное, "Вагнер" закрепился на севере Артемовска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРСЗО "Торнадо" группы "Вагнер" в ходе стрельбы по позициям ВСУ
РСЗО "Торнадо" группы "Вагнер" в ходе стрельбы по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В пятницу ВС РФ освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Также российские военные закрепились в южной части Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ход операции
Вооруженные силы РФ в пятницу освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские гаубицы M777, а также два склада артиллерийских боеприпасов в районе Угледара.
ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил. Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах.
В Херсонской области военные РФ отразили высадку диверсантов Украины на левобережье Днепра. По данным российского военного ведомства, разведчики с помощью дрона обнаружили ДРГ, пытавшуюся на лодке подойти к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков.
Эвакуация из Угледара
Бойцы группы "Вагнер" закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Он также заявил о начале эвакуации гражданских из Угледара в Волноваху.
Пушилин отметил, что украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара. По его словам, российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город.
Ранее в пятницу его советник Ян Гагин сообщил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.
Определенное обострение наметилось в Донецкой Народной Республике, украинские войска бьют по тыловым городам, сообщил Пушилин.
Переговоры с Киевом
Условия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, "мирный план Зеленского" - это просто насмешка.
Он также подчеркнул, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Никакие угрозы в ответ на принимаемые Россией решения не повлияют на ее деятельность, Москва будет купировать их, подчеркнул Лавров.