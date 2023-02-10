https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851336759.html

Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области

Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2023

Спецоперация, 10 февраля: освобождено Двуречное в Харьковской области

В пятницу ВС РФ освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T23:01

2023-02-10T23:01

2023-02-10T23:01

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

сергей лавров

ян гагин

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844494873_686:379:3652:2048_1920x0_80_0_0_b7eeffa6763d19651be098e19165d9e0.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В пятницу ВС РФ освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Также российские военные закрепились в южной части Угледара, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ход операцииВооруженные силы РФ в пятницу освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве также заявили, что "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска в ДНР. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские гаубицы M777, а также два склада артиллерийских боеприпасов в районе Угледара. ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, добавили в ведомстве. Российские силы ВКС и ПВО уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8, 12 беспилотников и сбили 14 снарядов HIMARS. По данным МО РФ, в районе населенного пункта Артемовск ДНР поражен пункт управления 93-й механизированной бригады украинских войск. Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил. Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122 районах. В Херсонской области военные РФ отразили высадку диверсантов Украины на левобережье Днепра. По данным российского военного ведомства, разведчики с помощью дрона обнаружили ДРГ, пытавшуюся на лодке подойти к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков. Эвакуация из УгледараБойцы группы "Вагнер" закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Он также заявил о начале эвакуации гражданских из Угледара в Волноваху. Пушилин отметил, что украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара. По его словам, российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город. Ранее в пятницу его советник Ян Гагин сообщил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли. Определенное обострение наметилось в Донецкой Народной Республике, украинские войска бьют по тыловым городам, сообщил Пушилин. Переговоры с КиевомУсловия, заложенные в выдвигаемых Киевом "мирных" инициативах, заведомо неприемлемы, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, "мирный план Зеленского" - это просто насмешка. Он также подчеркнул, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Планы Запада по изоляции и окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Никакие угрозы в ответ на принимаемые Россией решения не повлияют на ее деятельность, Москва будет купировать их, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230210/ukraina-1851262549.html

россия

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: уничтожено до 60 военных ВСУ на Херсонском направлении ВС РФ на херсонском направлении уничтожили за сутки до 60 украинских военных и три гаубицы, а также склад боеприпасов в районе Высшетарасовка Днепропетровской области, сообщили в пятницу в Минобороны России. 2023-02-10T23:01 true PT4M19S

Уничтожение украинских боевиков российской артиллерией под Авдеевкой Подразделение украинских боевиков, направленных на позиции под Авдеевкой, уничтожено огнем российской артиллерии. 2023-02-10T23:01 true PT3M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, сергей лавров, ян гагин, воздушно-космические силы россии, оон, ми-8 амтш