Захарова призвала Запад снять санкции против Сирии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия призывает Запад незамедлительно снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры на фоне землетрясений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Запад политизированно подходит к вопросу оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. "В нынешних обстоятельствах сохраняется действие введенных в отношении Сирии односторонних незаконных санкций. Это, мягко говоря, затрудняет процесс ликвидации последствий землетрясения и оказания помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение противоречит нормам человеческой морали. По ее словам, заявление о том, что помощь не может быть оказана из-за действующих санкций, представляет собой "бесчеловечную логику". "Мы призываем незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры. Еще раз подчеркиваем востребованность срочной международной помощи Сирии в тесной координации с правительством Сирии", - добавила Захарова, призвав протянуть руку помощи. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 72 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия призывает Запад незамедлительно снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры на фоне землетрясений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Запад политизированно подходит к вопросу оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения.
"В нынешних обстоятельствах сохраняется действие введенных в отношении Сирии односторонних незаконных санкций. Это, мягко говоря, затрудняет процесс ликвидации последствий землетрясения и оказания помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение противоречит нормам человеческой морали. По ее словам, заявление о том, что помощь не может быть оказана из-за действующих санкций, представляет собой "бесчеловечную логику".
"Мы призываем незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры. Еще раз подчеркиваем востребованность срочной международной помощи Сирии в тесной координации с правительством Сирии", - добавила Захарова, призвав протянуть руку помощи.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 72 тысячи. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
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