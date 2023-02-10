https://ria.ru/20230210/siriya-1851000548.html

США вывели из-под санкций против Сирии помощь после землетрясений

США вывели из-под санкций против Сирии помощь после землетрясений - РИА Новости, 10.02.2023

США вывели из-под санкций против Сирии помощь после землетрясений

США до августа вывели из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений, говорится в генеральной лицензии минфина. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:44

2023-02-10T03:44

2023-02-10T03:49

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

сша

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850113099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c627b4ef46296a83d87df85136def844.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США до августа вывели из-под санкций против Сирии деятельность по ликвидации последствий землетрясений, говорится в генеральной лицензии минфина. Ведомство уточняет, что речь идет о сборе и переводе средств в поддержку указанных операций. Генлицензия при этом не разрешает сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с подсанкционными лицами и правительством республики, уточняет минфин США.

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, сша, сирия