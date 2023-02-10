https://ria.ru/20230210/shoygu-1851218555.html

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества - РИА Новости, 10.02.2023

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:30

2023-02-10T16:30

2023-02-10T16:36

армения

россия

в мире

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и российско-армянское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в пятницу в Минобороны России."Десятого февраля 2023 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. B ходе разговора главы оборонных ведомств обсудили состояние региональной безопасности, а также актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества", - сообщили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20230207/soglashenie-1850291207.html

армения

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армения, россия, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)