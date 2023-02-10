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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества - РИА Новости, 10.02.2023
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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества - РИА Новости, 10.02.2023
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:30
2023-02-10T16:36
армения
россия
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и российско-армянское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в пятницу в Минобороны России."Десятого февраля 2023 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. B ходе разговора главы оборонных ведомств обсудили состояние региональной безопасности, а также актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества", - сообщили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20230207/soglashenie-1850291207.html
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армения, россия, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Армения, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:30 10.02.2023 (обновлено: 16:36 10.02.2023)
 
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении Папикяном состояние региональной безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и российско-армянское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Десятого февраля 2023 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. B ходе разговора главы оборонных ведомств обсудили состояние региональной безопасности, а также актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества", - сообщили в российском военном ведомстве.
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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АрменияРоссияВ миреСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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