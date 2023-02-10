https://ria.ru/20230210/shoygu-1851218555.html
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества - РИА Новости, 10.02.2023
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:30
2023-02-10T16:30
2023-02-10T16:36
армения
россия
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Армении Суреном Папикяном обсудил региональную безопасность и российско-армянское военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в пятницу в Минобороны России."Десятого февраля 2023 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном. B ходе разговора главы оборонных ведомств обсудили состояние региональной безопасности, а также актуальные вопросы российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества", - сообщили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20230207/soglashenie-1850291207.html
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армения, россия, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Армения, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:30 10.02.2023 (обновлено: 16:36 10.02.2023)
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении Папикяном состояние региональной безопасности