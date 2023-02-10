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Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол - РИА Новости, 10.02.2023
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Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол
Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол - РИА Новости, 10.02.2023
Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол
Руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России, заявил посол РФ... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:35
2023-02-10T14:46
в мире
сербия
россия
александр боцан-харченко
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. Сотрудники российского диппредставительства во главе с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко возложили в четверг венки и цветы к могиле посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914). Церемония была приурочена ко Дню дипломатического работника в России, в ней также приняли участие руководители торгпредства РФ, Россотрудничества в Сербии и военного атташата. "Есть большое давление, у нас есть информация об этом. Но на данный момент я хочу сказать, что Сербия умеет выстоять, вне зависимости от любого давления в своей истории", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о давлении из-за санкций. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше. Российские дипломаты ежегодно возлагают цветы к могиле Николая Генриховича Гартвига, внесшего в ходе своего пребывания в Белграде с 1909 по 1914 год весомый вклад в развитие дружественных отношений с Сербией, которую он называл "русским авангардом на Балканах". Служивший здесь в последние годы перед Первой мировой войной, которую всеми дипломатическими силами стремился предотвратить, он скоропостижно скончался в самый канун начала войны: 10 июля 1914 года Гартвиг, вернувшись со встречи с австро-венгерским посланником в Белграде бароном Гизлем, умер от обширного инфаркта. По просьбе сербских властей российский посланник был похоронен в Белграде. Церемония превратилась в огромную манифестацию. За гробом шли тысячи людей во главе с сербским премьер-министром Николой Пашичем. В 1939 году на средства, выделенные югославским королевским правительством, и на добровольные пожертвования русских эмигрантов на могиле Гартвига был воздвигнут памятник в виде часовни в русском стиле с мозаичной иконой святого Николая Чудотворца по центру.Российский дипломат похоронен вне "русского некрополя" Нового кладбища, но исторически связан с ним и Первой мировой войной."Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища, где есть несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.
https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849337467.html
https://ria.ru/20230202/uvazhenie-1849362203.html
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в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко, Санкции в отношении России
14:35 10.02.2023 (обновлено: 14:46 10.02.2023)
 
Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол

Посол России в Белграде Боцан-Харченко: Сербия выдерживает давление Запада по санкциям

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на Белград. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.
Сотрудники российского диппредставительства во главе с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко возложили в четверг венки и цветы к могиле посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914). Церемония была приурочена ко Дню дипломатического работника в России, в ней также приняли участие руководители торгпредства РФ, Россотрудничества в Сербии и военного атташата.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 18:04
Вучич назвал условие, при котором поддержит санкции против России
"Есть большое давление, у нас есть информация об этом. Но на данный момент я хочу сказать, что Сербия умеет выстоять, вне зависимости от любого давления в своей истории", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о давлении из-за санкций. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
Российские дипломаты ежегодно возлагают цветы к могиле Николая Генриховича Гартвига, внесшего в ходе своего пребывания в Белграде с 1909 по 1914 год весомый вклад в развитие дружественных отношений с Сербией, которую он называл "русским авангардом на Балканах". Служивший здесь в последние годы перед Первой мировой войной, которую всеми дипломатическими силами стремился предотвратить, он скоропостижно скончался в самый канун начала войны: 10 июля 1914 года Гартвиг, вернувшись со встречи с австро-венгерским посланником в Белграде бароном Гизлем, умер от обширного инфаркта. По просьбе сербских властей российский посланник был похоронен в Белграде. Церемония превратилась в огромную манифестацию. За гробом шли тысячи людей во главе с сербским премьер-министром Николой Пашичем. В 1939 году на средства, выделенные югославским королевским правительством, и на добровольные пожертвования русских эмигрантов на могиле Гартвига был воздвигнут памятник в виде часовни в русском стиле с мозаичной иконой святого Николая Чудотворца по центру.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 19:32
Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии
Российский дипломат похоронен вне "русского некрополя" Нового кладбища, но исторически связан с ним и Первой мировой войной.
"Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища, где есть несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.
 
В миреСербияРоссияАлександр Боцан-ХарченкоСанкции в отношении России
 
 
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