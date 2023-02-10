https://ria.ru/20230210/sanktsii-1851159960.html

Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол

Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол - РИА Новости, 10.02.2023

Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол

Руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России, заявил посол РФ... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:35

2023-02-10T14:35

2023-02-10T14:46

в мире

сербия

россия

александр боцан-харченко

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155196/57/1551965789_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2a5dd11cfd826d3ce080afa3672956a.jpg

БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. Сотрудники российского диппредставительства во главе с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко возложили в четверг венки и цветы к могиле посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914). Церемония была приурочена ко Дню дипломатического работника в России, в ней также приняли участие руководители торгпредства РФ, Россотрудничества в Сербии и военного атташата. "Есть большое давление, у нас есть информация об этом. Но на данный момент я хочу сказать, что Сербия умеет выстоять, вне зависимости от любого давления в своей истории", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о давлении из-за санкций. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше. Российские дипломаты ежегодно возлагают цветы к могиле Николая Генриховича Гартвига, внесшего в ходе своего пребывания в Белграде с 1909 по 1914 год весомый вклад в развитие дружественных отношений с Сербией, которую он называл "русским авангардом на Балканах". Служивший здесь в последние годы перед Первой мировой войной, которую всеми дипломатическими силами стремился предотвратить, он скоропостижно скончался в самый канун начала войны: 10 июля 1914 года Гартвиг, вернувшись со встречи с австро-венгерским посланником в Белграде бароном Гизлем, умер от обширного инфаркта. По просьбе сербских властей российский посланник был похоронен в Белграде. Церемония превратилась в огромную манифестацию. За гробом шли тысячи людей во главе с сербским премьер-министром Николой Пашичем. В 1939 году на средства, выделенные югославским королевским правительством, и на добровольные пожертвования русских эмигрантов на могиле Гартвига был воздвигнут памятник в виде часовни в русском стиле с мозаичной иконой святого Николая Чудотворца по центру.Российский дипломат похоронен вне "русского некрополя" Нового кладбища, но исторически связан с ним и Первой мировой войной."Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища, где есть несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849337467.html

https://ria.ru/20230202/uvazhenie-1849362203.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко, санкции в отношении россии