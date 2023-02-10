14:35 10.02.2023 (обновлено: 14:46 10.02.2023)
Сербия выдерживает давление Запада по санкциям, заявил российский посол
Посол России в Белграде Боцан-Харченко: Сербия выдерживает давление Запада по санкциям
Вид на Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Руководство Сербии в настоящий момент успешно выдерживает большое давление Запада с целью введения Белградом санкций в отношении России, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко.
Сотрудники российского диппредставительства во главе с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко возложили в четверг венки и цветы к могиле посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914). Церемония была приурочена ко Дню дипломатического работника в России, в ней также приняли участие руководители торгпредства РФ, Россотрудничества в Сербии и военного атташата.
"Есть большое давление, у нас есть информация об этом. Но на данный момент я хочу сказать, что Сербия умеет выстоять, вне зависимости от любого давления в своей истории", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о давлении из-за санкций. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдержать без введения санкций в отношении России, но постараются выстоять как можно дольше.
Российские дипломаты ежегодно возлагают цветы к могиле Николая Генриховича Гартвига, внесшего в ходе своего пребывания в Белграде с 1909 по 1914 год весомый вклад в развитие дружественных отношений с Сербией, которую он называл "русским авангардом на Балканах". Служивший здесь в последние годы перед Первой мировой войной, которую всеми дипломатическими силами стремился предотвратить, он скоропостижно скончался в самый канун начала войны: 10 июля 1914 года Гартвиг, вернувшись со встречи с австро-венгерским посланником в Белграде бароном Гизлем, умер от обширного инфаркта. По просьбе сербских властей российский посланник был похоронен в Белграде. Церемония превратилась в огромную манифестацию. За гробом шли тысячи людей во главе с сербским премьер-министром Николой Пашичем. В 1939 году на средства, выделенные югославским королевским правительством, и на добровольные пожертвования русских эмигрантов на могиле Гартвига был воздвигнут памятник в виде часовни в русском стиле с мозаичной иконой святого Николая Чудотворца по центру.
2 февраля, 19:32Вучич заявил, что уважает Путина, но служит только Сербии
Российский дипломат похоронен вне "русского некрополя" Нового кладбища, но исторически связан с ним и Первой мировой войной.
"Русский некрополь" в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища, где есть несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник "Русской славы", посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.