https://ria.ru/20230210/samolety-1851250044.html

Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели

Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели - РИА Новости, 10.02.2023

Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, несмотря на сложные метеоусловия в пятницу, работает в штатном режиме, в настоящее время два самолета ушли на запасные... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:46

2023-02-10T17:46

2023-02-10T17:46

санкт-петербург

волгоград

нева (река)

пулково (аэропорт)

россия

погода

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, несмотря на сложные метеоусловия в пятницу, работает в штатном режиме, в настоящее время два самолета ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Там отметили, что в настоящее время в "Пулково" по метеоусловиям на вылет задержан один рейс в Волгоград. Все остальные планируют вылетать по расписанию. Ранее сообщалось, что в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. В прибрежных районах прогнозируются порывы ветра до 20-24 метров секунду. Днем в пятницу началась сильная метель. Комплекс защитных сооружений закрыли для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы. Также из-за штормового ветра в городе закрыты сады и парки.

https://ria.ru/20230209/pogoda-1850929860.html

санкт-петербург

волгоград

нева (река)

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, волгоград, нева (река), пулково (аэропорт), россия, погода, общество