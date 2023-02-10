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Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели
Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели - РИА Новости, 10.02.2023
Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, несмотря на сложные метеоусловия в пятницу, работает в штатном режиме, в настоящее время два самолета ушли на запасные... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:46
2023-02-10T17:46
2023-02-10T17:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, несмотря на сложные метеоусловия в пятницу, работает в штатном режиме, в настоящее время два самолета ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Там отметили, что в настоящее время в "Пулково" по метеоусловиям на вылет задержан один рейс в Волгоград. Все остальные планируют вылетать по расписанию. Ранее сообщалось, что в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. В прибрежных районах прогнозируются порывы ветра до 20-24 метров секунду. Днем в пятницу началась сильная метель. Комплекс защитных сооружений закрыли для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы. Также из-за штормового ветра в городе закрыты сады и парки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, волгоград, нева (река), пулково (аэропорт), россия, погода, общество
Санкт-Петербург, Волгоград, Нева (река), Пулково (аэропорт), Россия, Погода, Общество
Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели
В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы