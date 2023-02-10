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В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию - РИА Новости, 10.02.2023
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В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию
В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию - РИА Новости, 10.02.2023
В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию
В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:03
2023-02-10T07:05
роттердам
россия
белоруссия
экономика
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.
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роттердам, россия, белоруссия, экономика
Роттердам, Россия, Белоруссия, Экономика
07:03 10.02.2023 (обновлено: 07:05 10.02.2023)
 
В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию

Шульгин: в Роттердаме заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию и Белоруссию

© Fotolia / Ralf GoschРоттердам, Нидерланды
Роттердам, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Fotolia / Ralf Gosch
Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.
"По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 года, в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений", - сказал посол.
По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.
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