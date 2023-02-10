https://ria.ru/20230210/rotterdam-1851009127.html

В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию

В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию - РИА Новости, 10.02.2023

В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию

В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:03

2023-02-10T07:03

2023-02-10T07:05

роттердам

россия

белоруссия

экономика

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.

https://ria.ru/20230210/knr-1851000743.html

роттердам

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роттердам, россия, белоруссия, экономика