https://ria.ru/20230210/rotterdam-1851009127.html
В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию
В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию - РИА Новости, 10.02.2023
В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию
В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:03
2023-02-10T07:03
2023-02-10T07:05
роттердам
россия
белоруссия
экономика
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. В порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.По словам Шульгина, ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, прекращено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.
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роттердам, россия, белоруссия, экономика
Роттердам, Россия, Белоруссия, Экономика
07:03 10.02.2023 (обновлено: 07:05 10.02.2023)
В порту Роттердама заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию
Шульгин: в Роттердаме заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию и Белоруссию