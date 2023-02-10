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В МИД рассказали об альтернативной системе расчетов России и Узбекистана - РИА Новости, 10.02.2023
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В МИД рассказали об альтернативной системе расчетов России и Узбекистана
В МИД рассказали об альтернативной системе расчетов России и Узбекистана - РИА Новости, 10.02.2023
В МИД рассказали об альтернативной системе расчетов России и Узбекистана
Для финансовой инфраструктуры Москвы и Ташкента создают искусственные риски, но ни Россия, ни ее партнеры не позволят себя обкрадывать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:53
2023-02-10T09:27
экономика
россия
узбекистан
александр стерник
снг
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для финансовой инфраструктуры Москвы и Ташкента создают искусственные риски, но ни Россия, ни ее партнеры не позволят себя обкрадывать, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Мы видим, какие риски искусственно создаются, чтобы затруднить работу финансово-расчётной инфраструктуры между Россией и её партнёрами. Уверяю вас, что никто из нас не позволит себя обкрадывать, лишать взаимовыгодного сотрудничества. Соответственно, "калибруются" и расчётные механизмы", - сказал он, комментируя возможности использования альтернативной платёжной системы Россией и Узбекистаном.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, узбекистан, александр стерник, снг
Экономика, Россия, Узбекистан, Александр Стерник, СНГ
08:53 10.02.2023 (обновлено: 09:27 10.02.2023)
 
В МИД рассказали об альтернативной системе расчетов России и Узбекистана

Дипломат Стерник: для фининфраструктуры Москвы и Ташкента создают искусственные риски

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для финансовой инфраструктуры Москвы и Ташкента создают искусственные риски, но ни Россия, ни ее партнеры не позволят себя обкрадывать, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Мы видим, какие риски искусственно создаются, чтобы затруднить работу финансово-расчётной инфраструктуры между Россией и её партнёрами. Уверяю вас, что никто из нас не позволит себя обкрадывать, лишать взаимовыгодного сотрудничества. Соответственно, "калибруются" и расчётные механизмы", - сказал он, комментируя возможности использования альтернативной платёжной системы Россией и Узбекистаном.
Читайте полный текст интервью >>>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
08:33
Россию, Узбекистан и Казахстан беспокоит волатильность энергорынков
 
ЭкономикаРоссияУзбекистанАлександр СтерникСНГ
 
 
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