https://ria.ru/20230210/riski-1851017517.html

В МИД рассказали об альтернативной системе расчетов России и Узбекистана

В МИД рассказали об альтернативной системе расчетов России и Узбекистана - РИА Новости, 10.02.2023

В МИД рассказали об альтернативной системе расчетов России и Узбекистана

Для финансовой инфраструктуры Москвы и Ташкента создают искусственные риски, но ни Россия, ни ее партнеры не позволят себя обкрадывать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:53

2023-02-10T08:53

2023-02-10T09:27

экономика

россия

узбекистан

александр стерник

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для финансовой инфраструктуры Москвы и Ташкента создают искусственные риски, но ни Россия, ни ее партнеры не позволят себя обкрадывать, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Мы видим, какие риски искусственно создаются, чтобы затруднить работу финансово-расчётной инфраструктуры между Россией и её партнёрами. Уверяю вас, что никто из нас не позволит себя обкрадывать, лишать взаимовыгодного сотрудничества. Соответственно, "калибруются" и расчётные механизмы", - сказал он, комментируя возможности использования альтернативной платёжной системы Россией и Узбекистаном.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/volatilnost-1851015706.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, узбекистан, александр стерник, снг