https://ria.ru/20230210/reyting-1851048620.html

Новгородская область поднялась в рейтинге регионов за счет соцсферы

Новгородская область поднялась в рейтинге регионов за счет соцсферы - РИА Новости, 10.02.2023

Новгородская область поднялась в рейтинге регионов за счет соцсферы

Новгородская область вошла в число регионов-лидеров по динамике роста качества жизни в рейтинге Агентства стратегических инициатив, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:41

2023-02-10T10:41

2023-02-10T10:41

новгородская область

андрей никитин (политик)

агентство стратегических инициатив (аси)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Новгородская область вошла в число регионов-лидеров по динамике роста качества жизни в рейтинге Агентства стратегических инициатив, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор области, глава комиссии Госсовета по социальной политике Андрей Никитин.За год Новгородская область поднялась в рейтинге АСИ с 63-го места на 38-е, при этом по динамике роста качества жизни в сравнении с прошлым годом оказалась второй, уступив лишь Московской области."Считаю, это достойный результат и высокая оценка работы региональной команды", - отметил губернатор.Среди других результатов рейтинга, у Новгородской области - седьмое место среди всех регионов по развитию социальной сферы."Новгородская область традиционно становится пилотным регионом, где реализуются самые разные проекты, направленные на поддержку людей. Радует, что они находят отклик у новгородцев, а в дальнейшем – масштабируются на всю страну", - написал Никитин.Среди достижений в социальной сфере он выделил открытие в Великом Новгороде и Боровичах семейных МФЦ, где семьи с детьми могут получить все необходимые консультации и помощь в режиме одного окна.Получило развитие и мобильное приложение "Социальный паспорт Новгородской области", в котором каждый житель может узнать, на какие льготы он вправе рассчитывать. Кроме того, область вошла в пилотный проект по увеличению охвата пожилых людей и инвалидов системой долговременного ухода. "Теперь помощницы по уходу смогут позаботиться более, чем о трёх тысячах наших жителей на дому", - пояснил Никитин.В перспективе - появление во всех районах области социального такси.Губернатор также отметил значительное снижение числа граждан с низкими доходами. Многим из них, по его словам, помогает выйти из трудных жизненных ситуаций хорошо зарекомендовавшая себя система социального контракта, когда нуждающийся гражданин с доходом ниже прожиточного минимума заключает контракт с органами соцзащиты и получает субсидию, которая помогает выйти на самообеспечение."Лучшие практики объединены в комплекс мер, а 2023 год объявлен в Новгородской области годом социальной поддержки населения", - резюмировал Никитин.

https://ria.ru/20230202/modernizatsiya-1849316850.html

https://ria.ru/20230126/nalog-1847696351.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), агентство стратегических инициатив (аси)