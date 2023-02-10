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Луценко: ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год - РИА Новости, 10.02.2023
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https://ria.ru/20230210/remont-1851112678.html
Луценко: ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год
Луценко: ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год - РИА Новости, 10.02.2023
Луценко: ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год
Ремонт путепроводной развязки в Шексне, который был инициирован в декабре 2022 года депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, запланирован на... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:53
2023-02-10T12:53
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
олег кувшинников
новая ладога
вологда
жкх
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 10 фев – РИА Новости. Ремонт путепроводной развязки в Шексне, который был инициирован в декабре 2022 года депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, запланирован на 2023 год, сообщает пресс-служба заксобрания.В 2022 году к депутатам заксобрания обратились жители поселка по поводу состояния виадука через автодорогу Вологда – Новая Ладога и железную дорогу Вологда – Санкт-Петербург. Несущая конструкция и деформационные швы за 15 лет эксплуатации сооружения износились, металлические ограждения проржавели, возникали протечки. Это создавало проблемы как для автолюбителей, так и для пешеходов.Председатель заксобрания Андрей Луценко обратился к губернатору Олегу Кувшинникову с вопросом финансирования необходимых работ."Сооружение построили в 2007 году. Объект находится в муниципальной собственности. Капитальный ремонт ни разу не проводился. За 15 лет виадук пришел в ненадлежащее состояние. Необходимо провести ряд работ, в первую очередь, для безопасности жителей", - прокомментировал Луценко, слова которого приводит пресс-служба.Предложение о ремонте было вынесено на градостроительный совет при губернаторе в декабре 2022 года. Проектно-сметная документация администрацией поселка была подготовлена, также получено положительно заключение государственной экспертизы. Глава региона одобрил финансирование и определил срок начала работ – 2023 год. Из областного бюджета на эти цели выделят 21,7 миллиона рублей. Будет проведен ремонт деформационных швов, замена ограждения вдоль пешеходных переходов, выполнено частичное асфальтирование и обновление колонн.
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андрей луценко, вологодская область, олег кувшинников, новая ладога, вологда, жкх, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологодская область, Олег Кувшинников, Новая Ладога, Вологда, ЖКХ, Законодательное Собрание Вологодской области
12:53 10.02.2023
 

Луценко: ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиРемонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год
Ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 10 фев – РИА Новости. Ремонт путепроводной развязки в Шексне, который был инициирован в декабре 2022 года депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, запланирован на 2023 год, сообщает пресс-служба заксобрания.
В 2022 году к депутатам заксобрания обратились жители поселка по поводу состояния виадука через автодорогу ВологдаНовая Ладога и железную дорогу Вологда – Санкт-Петербург. Несущая конструкция и деформационные швы за 15 лет эксплуатации сооружения износились, металлические ограждения проржавели, возникали протечки. Это создавало проблемы как для автолюбителей, так и для пешеходов.
Председатель заксобрания Андрей Луценко обратился к губернатору Олегу Кувшинникову с вопросом финансирования необходимых работ.
"Сооружение построили в 2007 году. Объект находится в муниципальной собственности. Капитальный ремонт ни разу не проводился. За 15 лет виадук пришел в ненадлежащее состояние. Необходимо провести ряд работ, в первую очередь, для безопасности жителей", - прокомментировал Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
Предложение о ремонте было вынесено на градостроительный совет при губернаторе в декабре 2022 года. Проектно-сметная документация администрацией поселка была подготовлена, также получено положительно заключение государственной экспертизы. Глава региона одобрил финансирование и определил срок начала работ – 2023 год. Из областного бюджета на эти цели выделят 21,7 миллиона рублей. Будет проведен ремонт деформационных швов, замена ограждения вдоль пешеходных переходов, выполнено частичное асфальтирование и обновление колонн.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Вологодская областьАндрей ЛуценкоВологодская областьОлег КувшинниковНовая ЛадогаВологдаЖКХЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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