https://ria.ru/20230210/remont-1851112678.html

Луценко: ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год

Луценко: ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год - РИА Новости, 10.02.2023

Луценко: ремонт путепроводной развязки в Шексне запланирован на 2023 год

Ремонт путепроводной развязки в Шексне, который был инициирован в декабре 2022 года депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, запланирован на... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:53

2023-02-10T12:53

2023-02-10T12:53

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

олег кувшинников

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вологда

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законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 10 фев – РИА Новости. Ремонт путепроводной развязки в Шексне, который был инициирован в декабре 2022 года депутатами Законодательного Собрания Вологодской области, запланирован на 2023 год, сообщает пресс-служба заксобрания.В 2022 году к депутатам заксобрания обратились жители поселка по поводу состояния виадука через автодорогу Вологда – Новая Ладога и железную дорогу Вологда – Санкт-Петербург. Несущая конструкция и деформационные швы за 15 лет эксплуатации сооружения износились, металлические ограждения проржавели, возникали протечки. Это создавало проблемы как для автолюбителей, так и для пешеходов.Председатель заксобрания Андрей Луценко обратился к губернатору Олегу Кувшинникову с вопросом финансирования необходимых работ."Сооружение построили в 2007 году. Объект находится в муниципальной собственности. Капитальный ремонт ни разу не проводился. За 15 лет виадук пришел в ненадлежащее состояние. Необходимо провести ряд работ, в первую очередь, для безопасности жителей", - прокомментировал Луценко, слова которого приводит пресс-служба.Предложение о ремонте было вынесено на градостроительный совет при губернаторе в декабре 2022 года. Проектно-сметная документация администрацией поселка была подготовлена, также получено положительно заключение государственной экспертизы. Глава региона одобрил финансирование и определил срок начала работ – 2023 год. Из областного бюджета на эти цели выделят 21,7 миллиона рублей. Будет проведен ремонт деформационных швов, замена ограждения вдоль пешеходных переходов, выполнено частичное асфальтирование и обновление колонн.

https://ria.ru/20230209/yurpomosch-1850912949.html

вологодская область

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вологда

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Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область, олег кувшинников, новая ладога, вологда, жкх, законодательное собрание вологодской области