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Полицейские поймали фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году - РИА Новости, 10.02.2023
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Полицейские поймали фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году
Полицейские поймали фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году - РИА Новости, 10.02.2023
Полицейские поймали фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году
Петербургские полицейские поймали подозреваемого в причастности к похищению и убийству политика – по предварительной информации, речь идет о пропавшем в 1997... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:58
2023-02-10T10:58
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
ирина волк
госдума рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Петербургские полицейские поймали подозреваемого в причастности к похищению и убийству политика – по предварительной информации, речь идет о пропавшем в 1997 году экс-депутате Госдумы Марке Горячеве. "Сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Осведомленный источник РИА Новости уточнил, что речь, предварительно, идет о депутате Госдумы первого созыва Марке Горячеве. На момент похищения в 1997 году он уже депутатом не был. По информации "Коммерсанта", в марте 1997 года в Санкт-Петербурге трое молодых людей силой вытащили политика из его машины, пересадили в "Жигули" и увезли в неизвестном направлении. К преступлению, писала газета, мог быть причастен один из кредиторов Горячева.
https://ria.ru/20230123/napadenie-1846767895.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, госдума рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк, Госдума РФ
10:58 10.02.2023
 
Полицейские поймали фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году

Полицейские поймали фигуранта дела о похищении в 1997 году экс-депутата Госдумы Горячева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Петербургские полицейские поймали подозреваемого в причастности к похищению и убийству политика – по предварительной информации, речь идет о пропавшем в 1997 году экс-депутате Госдумы Марке Горячеве.
"Сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Осведомленный источник РИА Новости уточнил, что речь, предварительно, идет о депутате Госдумы первого созыва Марке Горячеве. На момент похищения в 1997 году он уже депутатом не был.
По информации "Коммерсанта", в марте 1997 года в Санкт-Петербурге трое молодых людей силой вытащили политика из его машины, пересадили в "Жигули" и увезли в неизвестном направлении. К преступлению, писала газета, мог быть причастен один из кредиторов Горячева.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьИрина ВолкГосдума РФ
 
 
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