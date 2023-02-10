https://ria.ru/20230210/rassledovanie-1851055403.html

Полицейские поймали фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году

Полицейские поймали фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году - РИА Новости, 10.02.2023

Полицейские поймали фигуранта дела о похищении экс-депутата в 1997 году

Петербургские полицейские поймали подозреваемого в причастности к похищению и убийству политика – по предварительной информации, речь идет о пропавшем в 1997... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:58

2023-02-10T10:58

2023-02-10T10:58

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

ирина волк

госдума рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Петербургские полицейские поймали подозреваемого в причастности к похищению и убийству политика – по предварительной информации, речь идет о пропавшем в 1997 году экс-депутате Госдумы Марке Горячеве. "Сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Осведомленный источник РИА Новости уточнил, что речь, предварительно, идет о депутате Госдумы первого созыва Марке Горячеве. На момент похищения в 1997 году он уже депутатом не был. По информации "Коммерсанта", в марте 1997 года в Санкт-Петербурге трое молодых людей силой вытащили политика из его машины, пересадили в "Жигули" и увезли в неизвестном направлении. К преступлению, писала газета, мог быть причастен один из кредиторов Горячева.

https://ria.ru/20230123/napadenie-1846767895.html

https://ria.ru/20210630/ubiystvo-1739178865.html

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санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, госдума рф