https://ria.ru/20230210/rasselenie-1851177441.html

Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году

Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023

Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году

Власти Ленинградской области в 2023 году планируют предоставить новые квартиры по программе расселения аварийного жилья более чем 3,2 тысячи граждан, сообщил... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:03

2023-02-10T15:03

2023-02-10T15:03

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156015/16/1560151617_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_050e30e0c99422a0209c41cb7ba44302.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году планируют предоставить новые квартиры по программе расселения аварийного жилья более чем 3,2 тысячи граждан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новые многоквартирные дома появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. Всего в течение двух ближайших лет планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек.В этом году по программе расселения аварийных домов первыми в квартиры новых многоквартирных домов въехали лужские семьи, которые проживали в ветхих бараках. Ключи новоселам накануне вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."В Ленинградской области расселение аварийного жилья проходит в рамках народной программы партии "Единая Россия". В прошлом году регион построил десять многоквартирных домов для 2,5 тысячи человек - один из самых масштабных результатов в стране и рекорд для области. Тем более примечательно, что в условиях жесткого санкционного давления строителям пришлось искать аналоги для большей части инженерии и строительных материалов. Почти вся "начинка" дома была произведена в России: от бетона до индивидуальных тепловых пунктов. Благодаря тому, что все это мы производим сами, работа не остановилась ни на день", - отметил глава Ленобласти.В новых квартирах, как отметили в пресс-службе областной администрации, проведена отделка "под ключ": поклеены обои, напольные покрытия, установлена сантехника и духовые шкафы в кухнях. На первых этажах зданий оборудованы квартиры для маломобильных групп населения."Многоквартирные дома построены по заказу областного комитета по строительство возвели Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования и подрядчик "Строитель 47", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230113/lenoblast-1845104534.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, жилье