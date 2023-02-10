Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году
Новая квартира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году планируют предоставить новые квартиры по программе расселения аварийного жилья более чем 3,2 тысячи граждан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, новые многоквартирные дома появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. Всего в течение двух ближайших лет планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек.
В этом году по программе расселения аварийных домов первыми в квартиры новых многоквартирных домов въехали лужские семьи, которые проживали в ветхих бараках. Ключи новоселам накануне вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В Ленинградской области расселение аварийного жилья проходит в рамках народной программы партии "Единая Россия". В прошлом году регион построил десять многоквартирных домов для 2,5 тысячи человек - один из самых масштабных результатов в стране и рекорд для области. Тем более примечательно, что в условиях жесткого санкционного давления строителям пришлось искать аналоги для большей части инженерии и строительных материалов. Почти вся "начинка" дома была произведена в России: от бетона до индивидуальных тепловых пунктов. Благодаря тому, что все это мы производим сами, работа не остановилась ни на день", - отметил глава Ленобласти.
В новых квартирах, как отметили в пресс-службе областной администрации, проведена отделка "под ключ": поклеены обои, напольные покрытия, установлена сантехника и духовые шкафы в кухнях. На первых этажах зданий оборудованы квартиры для маломобильных групп населения.
"Многоквартирные дома построены по заказу областного комитета по строительство возвели Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования и подрядчик "Строитель 47", - уточнили в пресс-службе.