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Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20230210/rasselenie-1851177441.html
Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году
Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023
Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году
Власти Ленинградской области в 2023 году планируют предоставить новые квартиры по программе расселения аварийного жилья более чем 3,2 тысячи граждан, сообщил... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:03
2023-02-10T15:03
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году планируют предоставить новые квартиры по программе расселения аварийного жилья более чем 3,2 тысячи граждан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новые многоквартирные дома появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. Всего в течение двух ближайших лет планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек.В этом году по программе расселения аварийных домов первыми в квартиры новых многоквартирных домов въехали лужские семьи, которые проживали в ветхих бараках. Ключи новоселам накануне вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."В Ленинградской области расселение аварийного жилья проходит в рамках народной программы партии "Единая Россия". В прошлом году регион построил десять многоквартирных домов для 2,5 тысячи человек - один из самых масштабных результатов в стране и рекорд для области. Тем более примечательно, что в условиях жесткого санкционного давления строителям пришлось искать аналоги для большей части инженерии и строительных материалов. Почти вся "начинка" дома была произведена в России: от бетона до индивидуальных тепловых пунктов. Благодаря тому, что все это мы производим сами, работа не остановилась ни на день", - отметил глава Ленобласти.В новых квартирах, как отметили в пресс-службе областной администрации, проведена отделка "под ключ": поклеены обои, напольные покрытия, установлена сантехника и духовые шкафы в кухнях. На первых этажах зданий оборудованы квартиры для маломобильных групп населения."Многоквартирные дома построены по заказу областного комитета по строительство возвели Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования и подрядчик "Строитель 47", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230113/lenoblast-1845104534.html
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александр дрозденко, ленинградская область, жилье
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Жилье
15:03 10.02.2023
 

Более 3000 жителей Ленобласти расселят из аварийного жилья в 2023 году

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Новая квартира
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2023 году планируют предоставить новые квартиры по программе расселения аварийного жилья более чем 3,2 тысячи граждан, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, новые многоквартирные дома появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. Всего в течение двух ближайших лет планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек.
В этом году по программе расселения аварийных домов первыми в квартиры новых многоквартирных домов въехали лужские семьи, которые проживали в ветхих бараках. Ключи новоселам накануне вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В Ленинградской области расселение аварийного жилья проходит в рамках народной программы партии "Единая Россия". В прошлом году регион построил десять многоквартирных домов для 2,5 тысячи человек - один из самых масштабных результатов в стране и рекорд для области. Тем более примечательно, что в условиях жесткого санкционного давления строителям пришлось искать аналоги для большей части инженерии и строительных материалов. Почти вся "начинка" дома была произведена в России: от бетона до индивидуальных тепловых пунктов. Благодаря тому, что все это мы производим сами, работа не остановилась ни на день", - отметил глава Ленобласти.
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В новых квартирах, как отметили в пресс-службе областной администрации, проведена отделка "под ключ": поклеены обои, напольные покрытия, установлена сантехника и духовые шкафы в кухнях. На первых этажах зданий оборудованы квартиры для маломобильных групп населения.
"Многоквартирные дома построены по заказу областного комитета по строительство возвели Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования и подрядчик "Строитель 47", - уточнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЖилье
 
 
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