https://ria.ru/20230210/raschety-1851017313.html
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии - РИА Новости, 10.02.2023
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии
У РФ и стран Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов, переход к нацвалютам гарантирует стабильность связей, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:49
2023-02-10T08:49
2023-02-10T09:27
экономика
россия
центральная азия
александр стерник
снг
московская биржа
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У РФ и стран Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов, переход к нацвалютам гарантирует стабильность связей, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Практика последних лет красноречиво говорит: полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру недальновидно. В сущности, её адепты убедили всех нас в том, что возможность беспрепятственно проводить трансграничные расчёты – вопрос государственного суверенитета. В этих условиях появляются новые, устойчивые к санкциям механизмы взаиморасчётов, в том числе и с центральноазиатскими государствами. Речь идёт о самодостаточной системе, не требующей чьего-то согласия. Переход на использование национальных валют – гарантия стабильного развития экономических связей между нашими странами", - сказал он в интервью агентству. В конце октября прошлого года были запущены торги валютами центральноазиатских стран на площадке Московской биржи, отметил Стерник. "Конечно, наши недруги не дремлют, но сложности недобросовестной конкуренции преодолимы при грамотной финансово-экономической политике как в двусторонних, так и многосторонних форматах", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230210/ssha-1851013092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральная азия, александр стерник, снг, московская биржа
Экономика, Россия, Центральная Азия, Александр Стерник, СНГ, Московская биржа
08:49 10.02.2023 (обновлено: 09:27 10.02.2023)
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии
Стерник: у России и Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У РФ и стран Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов, переход к нацвалютам гарантирует стабильность связей, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Практика последних лет красноречиво говорит: полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру недальновидно. В сущности, её адепты убедили всех нас в том, что возможность беспрепятственно проводить трансграничные расчёты – вопрос государственного суверенитета. В этих условиях появляются новые, устойчивые к санкциям механизмы взаиморасчётов, в том числе и с центральноазиатскими государствами. Речь идёт о самодостаточной системе, не требующей чьего-то согласия. Переход на использование национальных валют – гарантия стабильного развития экономических связей между нашими странами", - сказал он в интервью агентству.
В конце октября прошлого года были запущены торги валютами центральноазиатских стран на площадке Московской биржи
, отметил Стерник.
"Конечно, наши недруги не дремлют, но сложности недобросовестной конкуренции преодолимы при грамотной финансово-экономической политике как в двусторонних, так и многосторонних форматах", - подчеркнул он.