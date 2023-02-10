https://ria.ru/20230210/raschety-1851017313.html

В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии

В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии - РИА Новости, 10.02.2023

В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии

У РФ и стран Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов, переход к нацвалютам гарантирует стабильность связей, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:49

2023-02-10T08:49

2023-02-10T09:27

экономика

россия

центральная азия

александр стерник

снг

московская биржа

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У РФ и стран Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов, переход к нацвалютам гарантирует стабильность связей, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Практика последних лет красноречиво говорит: полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру недальновидно. В сущности, её адепты убедили всех нас в том, что возможность беспрепятственно проводить трансграничные расчёты – вопрос государственного суверенитета. В этих условиях появляются новые, устойчивые к санкциям механизмы взаиморасчётов, в том числе и с центральноазиатскими государствами. Речь идёт о самодостаточной системе, не требующей чьего-то согласия. Переход на использование национальных валют – гарантия стабильного развития экономических связей между нашими странами", - сказал он в интервью агентству. В конце октября прошлого года были запущены торги валютами центральноазиатских стран на площадке Московской биржи, отметил Стерник. "Конечно, наши недруги не дремлют, но сложности недобросовестной конкуренции преодолимы при грамотной финансово-экономической политике как в двусторонних, так и многосторонних форматах", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/ssha-1851013092.html

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центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральная азия, александр стерник, снг, московская биржа