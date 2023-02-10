Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/raschety-1851017313.html
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии - РИА Новости, 10.02.2023
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии
У РФ и стран Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов, переход к нацвалютам гарантирует стабильность связей, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:49
2023-02-10T09:27
экономика
россия
центральная азия
александр стерник
снг
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У РФ и стран Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов, переход к нацвалютам гарантирует стабильность связей, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Практика последних лет красноречиво говорит: полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру недальновидно. В сущности, её адепты убедили всех нас в том, что возможность беспрепятственно проводить трансграничные расчёты – вопрос государственного суверенитета. В этих условиях появляются новые, устойчивые к санкциям механизмы взаиморасчётов, в том числе и с центральноазиатскими государствами. Речь идёт о самодостаточной системе, не требующей чьего-то согласия. Переход на использование национальных валют – гарантия стабильного развития экономических связей между нашими странами", - сказал он в интервью агентству. В конце октября прошлого года были запущены торги валютами центральноазиатских стран на площадке Московской биржи, отметил Стерник. "Конечно, наши недруги не дремлют, но сложности недобросовестной конкуренции преодолимы при грамотной финансово-экономической политике как в двусторонних, так и многосторонних форматах", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230210/ssha-1851013092.html
https://ria.ru/20230210/aziya-1851014727.html
россия
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральная азия, александр стерник, снг, московская биржа
Экономика, Россия, Центральная Азия, Александр Стерник, СНГ, Московская биржа
08:49 10.02.2023 (обновлено: 09:27 10.02.2023)
 
В МИД заявили об устойчивости расчетов России и стран Центральной Азии

Стерник: у России и Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. У РФ и стран Центральной Азии есть устойчивые к санкциям механизмы расчетов, переход к нацвалютам гарантирует стабильность связей, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Практика последних лет красноречиво говорит: полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру недальновидно. В сущности, её адепты убедили всех нас в том, что возможность беспрепятственно проводить трансграничные расчёты – вопрос государственного суверенитета. В этих условиях появляются новые, устойчивые к санкциям механизмы взаиморасчётов, в том числе и с центральноазиатскими государствами. Речь идёт о самодостаточной системе, не требующей чьего-то согласия. Переход на использование национальных валют – гарантия стабильного развития экономических связей между нашими странами", - сказал он в интервью агентству.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
08:04
США не скрывают недовольства связями Азии с Россией, заявили в МИД
В конце октября прошлого года были запущены торги валютами центральноазиатских стран на площадке Московской биржи, отметил Стерник.
"Конечно, наши недруги не дремлют, но сложности недобросовестной конкуренции преодолимы при грамотной финансово-экономической политике как в двусторонних, так и многосторонних форматах", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью >>>
Директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
08:24
ЕС хочет подобраться к ресурсам Центральной Азии, заявили в МИД
 
ЭкономикаРоссияЦентральная АзияАлександр СтерникСНГМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала