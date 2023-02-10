https://ria.ru/20230210/potok-1850995719.html
Flightradar заметил P-8A Poseidon у места взрыва на "Северных потоках"
Flightradar заметил P-8A Poseidon у места взрыва на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023
Flightradar заметил P-8A Poseidon у места взрыва на "Северных потоках"
За последствиями взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море ранним утром 26 сентября прошлого года наблюдал американский самолет-разведчик P-8A... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T01:07
2023-02-10T01:07
2023-02-10T01:50
в мире
сша
польша
дания
игорь коротченко
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северный поток
boeing p-8a poseidon
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. За последствиями взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море ранним утром 26 сентября прошлого года наблюдал американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, следует из данных Flightradar24.В среду на сайте Херша появилась статья, в которой утверждается, что водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы "Северный поток" взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.Согласно шведским и датским сейсмологам, информация от которых поступила на следующий день после инцидента 26 сентября 2022 года, первый взрыв на подводном газопроводе "Северный поток" возле острова Борнхольм на Балтике произошел в 02:03 по летнему европейскому времени.В архиве полетов на Flightradar24 нет данных о норвежском самолете, который мог сбросить буй, так как он, по всей видимости, выполнял полет с выключенным ответчиком. Но на ресурсе сохранился трек полета P-8A Poseidon, прибывшего в район инцидента ровно через час после взрыва. Согласно записи ресурса, американский самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. Затем он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R. После этого Poseidon вернулся к Борнхольму и примерно в 04:45 по летнему европейскому времени сделал полный круг точно над районом взрыва, начав снижение. Сделав разворот направо и уйдя в сторону от места происшествия, американский разведчик постепенно снизился с высоты в 7 300 метров до 2 200 метров, после чего пропал с радара, выключив транспондер. Как заявил РИА Новости военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, трек американского самолета с Flightradar24 подтверждает версию Херша. По его словам, американский самолет в районе теракта зафиксировал выход потоков газа из разрушенного трубопровода и провел мониторинг района на предмет наличия-отсутствия в нем кораблей и подлодок, которые теоретически могли там оказаться и стать свидетелями произошедшего. "Учитывая, что маршрут полета американского P-8A Poseidon был рассчитан с дозаправкой над Польшей и требовалась синхронизация всех этих моментов, можно утверждать, что его прибытие в назначенное время, сразу же после совершения теракта, говорит о запланированном заранее полете и, следовательно, является еще одним подтверждением выдвинутой американским журналистом Хершем версии причин и обстоятельств совершения данного теракта. Это лишний раз доказывает причастность официальных правительственных структур США к этой диверсии", — заявил эксперт.В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.
https://ria.ru/20230208/ssha-1850609167.html
https://ria.ru/20230208/gazoprovod-1850630998.html
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https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850649251.html
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в мире, сша, польша, дания, игорь коротченко, flightradar24, северный поток, boeing p-8a poseidon, авария на "северных потоках"
В мире, США, Польша, Дания, Игорь Коротченко, Flightradar24, Северный поток, Boeing P-8A Poseidon, Авария на "Северных потоках"
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
За последствиями взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море ранним утром 26 сентября прошлого года наблюдал американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, следует из данных Flightradar24
.
В среду на сайте Херша появилась статья, в которой утверждается
, что водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы "Северный поток" взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.
Согласно шведским и датским сейсмологам, информация от которых поступила на следующий день после инцидента 26 сентября 2022 года, первый взрыв на подводном газопроводе "Северный поток" возле острова Борнхольм на Балтике произошел в 02:03 по летнему европейскому времени.
В архиве полетов на Flightradar24 нет данных о норвежском самолете, который мог сбросить буй, так как он, по всей видимости, выполнял полет с выключенным ответчиком. Но на ресурсе сохранился трек полета P-8A Poseidon, прибывшего в район инцидента ровно через час после взрыва.
Согласно записи ресурса, американский самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. Затем он заправлялся над Польшей
от самолета-заправщика КС-135R.
После этого Poseidon вернулся к Борнхольму и примерно в 04:45 по летнему европейскому времени сделал полный круг точно над районом взрыва, начав снижение. Сделав разворот направо и уйдя в сторону от места происшествия, американский разведчик постепенно снизился с высоты в 7 300 метров до 2 200 метров, после чего пропал с радара, выключив транспондер.
Как заявил РИА Новости военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
, трек американского самолета с Flightradar24 подтверждает версию Херша.
По его словам, американский самолет в районе теракта зафиксировал выход потоков газа из разрушенного трубопровода и провел мониторинг района на предмет наличия-отсутствия в нем кораблей и подлодок, которые теоретически могли там оказаться и стать свидетелями произошедшего.
"Учитывая, что маршрут полета американского P-8A Poseidon был рассчитан с дозаправкой над Польшей и требовалась синхронизация всех этих моментов, можно утверждать, что его прибытие в назначенное время, сразу же после совершения теракта, говорит о запланированном заранее полете и, следовательно, является еще одним подтверждением выдвинутой американским журналистом Хершем версии причин и обстоятельств совершения данного теракта. Это лишний раз доказывает причастность официальных правительственных структур США к этой диверсии", — заявил эксперт.
В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин
назвал происшествие очевидным терактом.