https://ria.ru/20230210/poslanie-1851120441.html
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля - РИА Новости, 10.02.2023
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:13
2023-02-10T13:13
2023-02-10T13:42
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов остается открытым."Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — подчеркнул Песков.В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, Основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html
https://ria.ru/20230210/politika-1851122309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, андрей клишас, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
13:13 10.02.2023 (обновлено: 13:42 10.02.2023)
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином Дворе", — уточнил представитель Кремля.
По его словам, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов остается открытым.
"Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — подчеркнул Песков.
В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации
с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
, Основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.