https://ria.ru/20230210/poslanie-1851120441.html

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля - РИА Новости, 10.02.2023

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:13

2023-02-10T13:13

2023-02-10T13:42

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в своем послании российской лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов остается открытым."Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — подчеркнул Песков.В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, Основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.

https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html

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Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, андрей клишас, совет федерации рф