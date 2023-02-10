https://ria.ru/20230210/pomosch-1851118026.html

Два транспортных самолета МЧС доставят в Сирию 70 тонн гуманитарной помощи

Два транспортных самолета МЧС доставят в Сирию 70 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 10.02.2023

Два транспортных самолета МЧС доставят в Сирию 70 тонн гуманитарной помощи

Два транспортных самолета Ил-76 МЧС России доставят в Сирию 70 тонн гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясения населения, первый борт уже вылетел из РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:06

2023-02-10T13:06

2023-02-10T13:06

россия

сирия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730407990_66:0:1629:879_1920x0_80_0_0_2ffa0bac402311b909c0548bef82d181.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Два транспортных самолета Ил-76 МЧС России доставят в Сирию 70 тонн гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясения населения, первый борт уже вылетел из аэропорта "Жуковский", рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "На бортах двух самолетов Ил-76 МЧС России 70 тонн продовольствия для граждан Сирийской Арабской Республики", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Сирию доставят продукты питания, предметы первой необходимости, а также палатки, теплые одеяла и передвижные электростанции. "Второй борт готов подняться в воздух в ближайшие часы", - добавил представитель ведомства.

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сирия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, гуманитарная помощь