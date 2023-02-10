Ученый заявил о смещении Анатолийской плиты после землетрясений в Турции

АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Анатолийская плита, по предварительным оценкам, сдвинулась на три метра после сокрушительных землетрясений в Турции, но это не итоговая оценка, заявил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Доглиони. Профессор отметил, что толчки были зафиксированы на стыке Анатолийской и Аравийской литосферных плит. "Анатолийская плита движется в юго-западном направлении как по отношению к земной коре, так и по отношению к Евразийской и Аравийской плитам. В действительности, движется каждый день, на несколько микрон. Но, к концу года, получается уже несколько сантиметров",- приводит слова ученого агентство Anadolu. Доглиони привлек внимание к точке, на которую пришелся эпицентр мощнейших землетрясений в Турции 6 февраля. "В этой точке имело место накопление энергии, которое продолжалось десятилетиями. Поскольку эта точка больше не в состоянии удерживать энергию, то на фоне движения Анатолийской плиты, энергия высвобождается", - пояснил ученый. Профессор отметил, что пока сложно озвучить точные данные касательно того, насколько именно сдвинулась Анатолийская плита. Когда будут получены спутниковые данные, появятся и более точные показатели, а прямо сейчас можно инвертировать сейсмические данные и рассчитать сдвиг по ним, отметил глава Института. "По нашим расчетам и первичным оценкам Геологической службы США, сдвиг по данному отрезку составил 3 метра, но затем трещина распространилась и сдвиг продолжился. Данные однозначно увеличатся", - считает он. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи.
АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Анатолийская плита, по предварительным оценкам, сдвинулась на три метра после сокрушительных землетрясений в Турции, но это не итоговая оценка, заявил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии, профессор Карло Доглиони.
Профессор отметил, что толчки были зафиксированы на стыке Анатолийской и Аравийской литосферных плит.
"Анатолийская плита движется в юго-западном направлении как по отношению к земной коре, так и по отношению к Евразийской и Аравийской плитам. В действительности, движется каждый день, на несколько микрон. Но, к концу года, получается уже несколько сантиметров",- приводит слова ученого агентство Anadolu.
Доглиони привлек внимание к точке, на которую пришелся эпицентр мощнейших землетрясений в Турции 6 февраля. "В этой точке имело место накопление энергии, которое продолжалось десятилетиями. Поскольку эта точка больше не в состоянии удерживать энергию, то на фоне движения Анатолийской плиты, энергия высвобождается", - пояснил ученый.
Профессор отметил, что пока сложно озвучить точные данные касательно того, насколько именно сдвинулась Анатолийская плита.
Когда будут получены спутниковые данные, появятся и более точные показатели, а прямо сейчас можно инвертировать сейсмические данные и рассчитать сдвиг по ним, отметил глава Института. "По нашим расчетам и первичным оценкам Геологической службы США, сдвиг по данному отрезку составил 3 метра, но затем трещина распространилась и сдвиг продолжился. Данные однозначно увеличатся", - считает он.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи.
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