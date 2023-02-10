Рейтинг@Mail.ru
ООН выразила обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/plennye-1851239283.html
ООН выразила обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными
ООН выразила обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными - РИА Новости, 10.02.2023
ООН выразила обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными
УВКПЧ ООН выразила министру обороны Украины Алексею Резникову свою обеспокоенность обращением Киева с российскими пленными, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:19
2023-02-10T18:08
специальная военная операция на украине
оон
в мире
украина
россия
алексей резников
министерство обороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости. УВКПЧ ООН выразила министру обороны Украины Алексею Резникову свою обеспокоенность обращением Киева с российскими пленными, заявила РИА Новости пресс-секретарь управления Марта Уртадо.Уртадо добавила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине документирует и сообщает о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.В управлении считают подлинным опубликованное в соцсетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, отметила она.ООН также известно о другом ролике, появившемся в Сети, в котором показаны дополнительные кадры первоначального инцидента. Кроме того, в видео украинский военный сознается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они состояли в "Группе Вагнера".Ранее в интернете появился видеоролик, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных. Это не первое подобное видео — записи казни российских военнослужащих появлялись в Сети в апреле и ноябре. Москва каждый раз обращалась в международные органы, но, как отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова, должных оценок от них не последовало.Накануне Министерство иностранных дел России заявило, что расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева. На Смоленской площади назвали постыдным молчание о преступлении со стороны профильных международных структур.Следственный комитет начал расследование преступления.Кроме того, ранее вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие неоднократно рассказывали, что подвергались систематическим пыткам и издевательствам — от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.В российской оборонном ведомстве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20230206/plennye-1850140651.html
https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
https://ria.ru/20230125/donbass-1847334351.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, украина, россия, алексей резников, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, ООН, В мире, Украина, Россия, Алексей Резников, Министерство обороны Украины
17:19 10.02.2023 (обновлено: 18:08 10.02.2023)
 
ООН выразила обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными

ООН выразила главе Минобороны Украины обеспокоенность обращением с российскими пленными

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости. УВКПЧ ООН выразила министру обороны Украины Алексею Резникову свою обеспокоенность обращением Киева с российскими пленными, заявила РИА Новости пресс-секретарь управления Марта Уртадо.

"Мы выразили обеспокоенность по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных украинскими Вооруженными силами, Министерству обороны Украины", — сказала она.

Уртадо добавила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине документирует и сообщает о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.
В управлении считают подлинным опубликованное в соцсетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, отметила она.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 20:24Специальная военная операция на Украине
Родные украинских пленных просят Россию не возвращать их, заявил Полянский
ООН также известно о другом ролике, появившемся в Сети, в котором показаны дополнительные кадры первоначального инцидента. Кроме того, в видео украинский военный сознается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они состояли в "Группе Вагнера".

"Эти оправдания не дают оправдания действиям солдата, в соответствии с международным гуманитарным правом", — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных. Это не первое подобное видео — записи казни российских военнослужащих появлялись в Сети в апреле и ноябре. Москва каждый раз обращалась в международные органы, но, как отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова, должных оценок от них не последовало.
Ополченец из ДНР о пытках в украинском плену - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 04:05Специальная военная операция на Украине
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Накануне Министерство иностранных дел России заявило, что расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева. На Смоленской площади назвали постыдным молчание о преступлении со стороны профильных международных структур.
Следственный комитет начал расследование преступления.
Кроме того, ранее вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие неоднократно рассказывали, что подвергались систематическим пыткам и издевательствам — от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.
В российской оборонном ведомстве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Анна Сорока на мероприятии в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 14:50Специальная военная операция на Украине
"Пытки пленных, убийства мирных": ЛНР собирает факты украинского геноцида
 
Специальная военная операция на УкраинеООНВ миреУкраинаРоссияАлексей РезниковМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала