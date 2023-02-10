https://ria.ru/20230210/plennye-1851239283.html

ООН выразила обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными

ООН выразила обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными - РИА Новости, 10.02.2023

ООН выразила обеспокоенность обращением Киева с российскими военнопленными

УВКПЧ ООН выразила министру обороны Украины Алексею Резникову свою обеспокоенность обращением Киева с российскими пленными, заявила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:19

2023-02-10T17:19

2023-02-10T18:08

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ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости. УВКПЧ ООН выразила министру обороны Украины Алексею Резникову свою обеспокоенность обращением Киева с российскими пленными, заявила РИА Новости пресс-секретарь управления Марта Уртадо.Уртадо добавила, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине документирует и сообщает о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.В управлении считают подлинным опубликованное в соцсетях видео, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, отметила она.ООН также известно о другом ролике, появившемся в Сети, в котором показаны дополнительные кадры первоначального инцидента. Кроме того, в видео украинский военный сознается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они состояли в "Группе Вагнера".Ранее в интернете появился видеоролик, на котором украинские националисты расстреливают в упор трех человек, предположительно, российских военнопленных. Это не первое подобное видео — записи казни российских военнослужащих появлялись в Сети в апреле и ноябре. Москва каждый раз обращалась в международные органы, но, как отмечала омбудсмен Татьяна Москалькова, должных оценок от них не последовало.Накануне Министерство иностранных дел России заявило, что расстрел российских военнопленных лежит на совести западных кураторов Киева. На Смоленской площади назвали постыдным молчание о преступлении со стороны профильных международных структур.Следственный комитет начал расследование преступления.Кроме того, ранее вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие неоднократно рассказывали, что подвергались систематическим пыткам и издевательствам — от избиения ногами и руками до применения электрического тока и резиновой дубинки.В российской оборонном ведомстве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20230206/plennye-1850140651.html

https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html

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