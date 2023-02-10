https://ria.ru/20230210/peterburg-1851271570.html
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега - РИА Новости, 10.02.2023
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега
В Санкт-Петербурге за несколько часов выпало более 7 сантиметров снега, в настоящее время городские улицы чистят 813 единиц снегоуборочной техники и около... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:30
2023-02-10T18:30
2023-02-10T18:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге за несколько часов выпало более 7 сантиметров снега, в настоящее время городские улицы чистят 813 единиц снегоуборочной техники и около тысячи дворников, сообщает городской комитет по благоустройству. Ранее сообщалось, что в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Днем в пятницу началась сильная метель. В прибрежных районах прогнозировались порывы ветра до 20-24 метров секунду. Комплекс защитных сооружений закрыли для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы. Также из-за штормового ветра в городе закрыты сады и парки. Комитет по благоустройству и подведомственные предприятия были переведены в режим повышенной готовности. "Необходимо оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Буквально за несколько часов в Петербурге выпало более 7 сантиметров снега. Обстановка осложняется шквалистым ветром, который сбивает с ног, грозя повалить неустойчивые конструкции и деревья. Мокрый снег не дает быстро двигаться технике и людям", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко поручил дорожным и садово-парковым предприятиям проверить состояние водоприемных устройств, усилить уборку лотковой зоны и не допускать скопления талой воды. "Сегодня 999 работников ручного труда чистят остановки общественного транспорта, узкие тротуары и лотковую зону. На уборке улиц 813 единиц техники. Территории зеленых насаждений приводят в порядок 260 специалистов ручного труда и 925 тракторов садово-парковых предприятий", - говорится в сообщении. В настоящее время продолжается интенсивная уборка проезжей части и тротуаров – на широких проспектах работают комбинированные дорожные машины с отвалами, а узкие улицы и пешеходные зоны метутся щетками. Затем дороги обрабатываются противогололедными материалами.
https://ria.ru/20230210/samolety-1851250044.html
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https://ria.ru/20230209/vodopad-1850845516.html
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7 495 645-6601
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18:30 10.02.2023 (обновлено: 18:32 10.02.2023)
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега, улицы чистит техника
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости.
В Санкт-Петербурге за несколько часов выпало более 7 сантиметров снега, в настоящее время городские улицы чистят 813 единиц снегоуборочной техники и около тысячи дворников, сообщает
городской комитет по благоустройству.
Ранее сообщалось, что в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Днем в пятницу началась сильная метель. В прибрежных районах прогнозировались порывы ветра до 20-24 метров секунду. Комплекс защитных сооружений закрыли для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы
. Также из-за штормового ветра в городе закрыты сады и парки.
Комитет по благоустройству и подведомственные предприятия были переведены в режим повышенной готовности.
"Необходимо оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Буквально за несколько часов в Петербурге выпало более 7 сантиметров снега. Обстановка осложняется шквалистым ветром, который сбивает с ног, грозя повалить неустойчивые конструкции и деревья. Мокрый снег не дает быстро двигаться технике и людям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко поручил дорожным и садово-парковым предприятиям проверить состояние водоприемных устройств, усилить уборку лотковой зоны и не допускать скопления талой воды.
"Сегодня 999 работников ручного труда чистят остановки общественного транспорта, узкие тротуары и лотковую зону. На уборке улиц 813 единиц техники. Территории зеленых насаждений приводят в порядок 260 специалистов ручного труда и 925 тракторов садово-парковых предприятий", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается интенсивная уборка проезжей части и тротуаров – на широких проспектах работают комбинированные дорожные машины с отвалами, а узкие улицы и пешеходные зоны метутся щетками. Затем дороги обрабатываются противогололедными материалами.