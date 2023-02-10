Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/peterburg-1851271570.html
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега - РИА Новости, 10.02.2023
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега
В Санкт-Петербурге за несколько часов выпало более 7 сантиметров снега, в настоящее время городские улицы чистят 813 единиц снегоуборочной техники и около... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:30
2023-02-10T18:32
погода
санкт-петербург
нева (река)
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851268128_0:238:2950:1897_1920x0_80_0_0_935e4657cc1b565537fccaff0f764ee2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге за несколько часов выпало более 7 сантиметров снега, в настоящее время городские улицы чистят 813 единиц снегоуборочной техники и около тысячи дворников, сообщает городской комитет по благоустройству. Ранее сообщалось, что в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Днем в пятницу началась сильная метель. В прибрежных районах прогнозировались порывы ветра до 20-24 метров секунду. Комплекс защитных сооружений закрыли для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы. Также из-за штормового ветра в городе закрыты сады и парки. Комитет по благоустройству и подведомственные предприятия были переведены в режим повышенной готовности. "Необходимо оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Буквально за несколько часов в Петербурге выпало более 7 сантиметров снега. Обстановка осложняется шквалистым ветром, который сбивает с ног, грозя повалить неустойчивые конструкции и деревья. Мокрый снег не дает быстро двигаться технике и людям", - говорится в сообщении. Отмечается, что накануне председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко поручил дорожным и садово-парковым предприятиям проверить состояние водоприемных устройств, усилить уборку лотковой зоны и не допускать скопления талой воды. "Сегодня 999 работников ручного труда чистят остановки общественного транспорта, узкие тротуары и лотковую зону. На уборке улиц 813 единиц техники. Территории зеленых насаждений приводят в порядок 260 специалистов ручного труда и 925 тракторов садово-парковых предприятий", - говорится в сообщении. В настоящее время продолжается интенсивная уборка проезжей части и тротуаров – на широких проспектах работают комбинированные дорожные машины с отвалами, а узкие улицы и пешеходные зоны метутся щетками. Затем дороги обрабатываются противогололедными материалами.
https://ria.ru/20230210/samolety-1851250044.html
https://ria.ru/20230208/yanvar-1850558306.html
https://ria.ru/20230209/vodopad-1850845516.html
санкт-петербург
нева (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851268128_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_44e38b74fd2bed96f45e0ad3415fd271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, санкт-петербург, нева (река), россия, общество
Погода, Санкт-Петербург, Нева (река), Россия, Общество
18:30 10.02.2023 (обновлено: 18:32 10.02.2023)
 
В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега

В Петербурге за несколько часов выпало более семи сантиметров снега, улицы чистит техника

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСнежный шторм в Санкт-Петербурге
Снежный шторм в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Снежный шторм в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. В Санкт-Петербурге за несколько часов выпало более 7 сантиметров снега, в настоящее время городские улицы чистят 813 единиц снегоуборочной техники и около тысячи дворников, сообщает городской комитет по благоустройству.
Ранее сообщалось, что в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Днем в пятницу началась сильная метель. В прибрежных районах прогнозировались порывы ветра до 20-24 метров секунду. Комплекс защитных сооружений закрыли для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы. Также из-за штормового ветра в городе закрыты сады и парки.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 17:46
Два самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за метели
Комитет по благоустройству и подведомственные предприятия были переведены в режим повышенной готовности.
"Необходимо оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Буквально за несколько часов в Петербурге выпало более 7 сантиметров снега. Обстановка осложняется шквалистым ветром, который сбивает с ног, грозя повалить неустойчивые конструкции и деревья. Мокрый снег не дает быстро двигаться технике и людям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко поручил дорожным и садово-парковым предприятиям проверить состояние водоприемных устройств, усилить уборку лотковой зоны и не допускать скопления талой воды.
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 14:32
Январь в Европе стал одним из самых теплых в истории наблюдений
"Сегодня 999 работников ручного труда чистят остановки общественного транспорта, узкие тротуары и лотковую зону. На уборке улиц 813 единиц техники. Территории зеленых насаждений приводят в порядок 260 специалистов ручного труда и 925 тракторов садово-парковых предприятий", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается интенсивная уборка проезжей части и тротуаров – на широких проспектах работают комбинированные дорожные машины с отвалами, а узкие улицы и пешеходные зоны метутся щетками. Затем дороги обрабатываются противогололедными материалами.
Замерзший стометровый водопад Учан-Су в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 14:07Туризм
В Крыму замерз самый высокий водопад
 
ПогодаСанкт-ПетербургНева (река)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала