https://ria.ru/20230210/pavlovskiy-1850990438.html

Алексей Павловский: отношения с Австралией хуже были только в 50-х годах

Алексей Павловский: отношения с Австралией хуже были только в 50-х годах - РИА Новости, 10.02.2023

Алексей Павловский: отношения с Австралией хуже были только в 50-х годах

Открытая враждебность к России со стороны австралийского правительства в русле поддержки курса США перечеркнула все перспективы развития наших двусторонних... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:00

2023-02-10T07:00

2023-02-10T07:00

интервью

в мире

россия

австралия

сша

алексей павловский

вооруженные силы украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772047052_0:0:722:406_1920x0_80_0_0_143081c56f5bbf3822ec95632ec910cf.jpg

Открытая враждебность к России со стороны австралийского правительства в русле поддержки курса США перечеркнула все перспективы развития наших двусторонних отношений, однако в Австралии растет спрос и на объективность, считает посол РФ в Канберре Алексей Павловский. В интервью РИА Новости он выразил уверенность в том, что переход к более справедливому многополярному миру неизбежен, несмотря на попытки помешать этому при участии Австралии.– Алексей Викторович, как сказался в прошедшем году на работе посольства недружественный курс правительства Австралии в отношении России? Прислушиваются ли власти страны к позиции России, и разделяют ли простые австралийцы негативный настрой к нам?– "Недружественный курс" – очень мягко сказано. Начиная с 24 февраля мы наблюдаем здесь открытую и безусловную враждебность к России. Вырвались наружу вековые комплексы и предубеждения в отношении нашей страны. Это проявляется как в риторике политических и правительственных деятелей, так и в конкретных действиях – а именно они имеют главное значение.Сейчас очевидно, что Канберра абсолютно разделяет ставку "главного союзника", Вашингтона, на нанесение России стратегического поражения и делает для достижения этой цели все, что может. Например, с завидной регулярностью объявляются все новые антироссийские санкции. Недавно австралийцы присоединились к бесплодной затее стран "семерки" с введением "потолка цен" на экспорт российской нефти и нефтепродуктов.Общим местом в выступлении любого здешнего правительственного политика стало хвастливое утверждение, что из ненатовских стран именно Австралия оказывает самую мощную поддержку Киеву. В материальном выражении речь идет о примерно 453 миллионах долларов США. Предоставляется в том числе вооружение, в частности, бронетранспортеры Bushmaster. Договорились с французами о совместных поставках 155-мм снарядов для ВСУ. Семьдесят австралийских инструкторов обучают украинских призывников в Великобритании. Словом, курс на "войну с Россией до последнего украинца" в действии.Понятно, что к позиции Москвы официальная Канберра демонстративно глуха. Слушать и слышать нас принципиально не хотят. Что касается простых австралийцев, то на них, конечно, сильно влияет "звучащая из каждого утюга" антироссийская пропаганда. Хотя здесь немало самостоятельно мыслящих людей, способных критически отнестись к тому, что им вдалбливают в голову политики и ангажированные СМИ. Должен сказать, что с проявлениями симпатии к нашей стране я встречаюсь довольно часто.– Какие задачи стоят сейчас перед российскими дипломатами в Австралии в нынешних обстоятельствах, в том числе при беспрецедентных санкциях против России, замороженных экономических и культурных связях, не говоря уже о политическом диалоге?– Действительно, двусторонние отношения находятся на низшем уровне за десятилетия. С формальной, но только с формальной, точки зрения хуже было в 1954-1959 годах, когда дипломатические отношения были временно прекращены из-за так называемого "дела Петрова" – провокационной активной операции британских и местных спецслужб в отношении советского посольства. Однако тогда австралийское оружие не стреляло по нашим солдатам и мирным жителям!Главная задача любого посольства – содействовать развитию дружбы и сотрудничества со страной пребывания. Но, как известно, "танго в одиночку не станцуешь". В нашем случае партнеры, которые и раньше-то не слишком были настроены на равноправный взаимоуважительный диалог с Россией, теперь просто-напросто перечеркнули все перспективы развития двусторонних отношений.При том, что официальные контакты посольства на данном этапе ограничены внешнеполитическим ведомством, у нас сохраняется достаточно широкий круг общения. Поддерживаем связи с журналистскими кругами, политологами, разнообразными этническими и религиозными организациями, с представителями коренного населения Зеленого континента.Стараемся доносить до австралийцев объективную информацию о России, ее политике и о сути происходящего в мире. Делать это приходится в основном через наши аккаунты в соцсетях, хотя не уходим и от взаимодействия со СМИ, даже мейнстримовскими – в тех редких случаях, когда есть шанс донести нашу точку зрения до аудитории неискаженной. Конечно, не следует преувеличивать эффект такой работы, но наша аудитория постепенно растет. Люди начинают задумываться, насколько обоснован навязший в зубах антироссийский нарратив, растет спрос на объективное освещение событий.Конечно же, повседневно общаемся с соотечественниками. Надо сказать, все они глубоко переживают нынешние судьбоносные события. Болезненно сказывается здешняя антироссийская истерия, которая оборачивается порой настоящим психологическим террором против выходцев из России и Советского Союза. Важно, однако, что значительная часть нашей диаспоры смело противостоит такому давлению, в том числе напоминая самому австралийскому обществу о декларируемых здесь принципах национального равенства и мультикультурализма. В любом случае, абсолютное большинство соотечественников считают для себя зазорным участвовать в каких-либо антироссийских акциях. А немногочисленные (хотя и голосистые) так называемые "борцы за свободную Россию", с пеной у рта призывающие к усилению санкций и территориальному развалу нашей страны, как были, так и остаются в здешней диаспоре маргиналами.– Австралия и ранее считала Россию сырьевым конкурентом. Сейчас конкуренция фактически исчезла из-за введенных запретов и барьеров, какой-либо интерес Австралия к России не проявляет. Для чего тогда вообще Австралия нужна России, а Россия – Австралии? Нужны ли они друг другу?– Если говорить о торгово-экономических отношениях, которые вы, как видно, имеете в виду в первую очередь, то, в самом деле, в нынешней ситуации их развитие по вине официальной Канберры фактически заблокировано. И без того незначительный объем взаимной торговли за девять месяцев прошлого года сократился по сравнению с тем же периодом 2021 года на 28%, до 617 миллионов долларов США. Несколько успешных проектов австралийского бизнеса в нашей стране свернуты. Крупнейшая российская инвестиция на Зеленом континенте (двадцатипроцентная доля в глиноземном предприятии в штате Квинсленд) подверглась, по сути, рейдерскому захвату со стороны партнера – концерна "Рио Тинто".При этом теоретически возможности взаимовыгодного экономического сотрудничества существуют, даже несмотря на объективные обстоятельства, делающие нас конкурентами на мировом рынке. Когда и если сотрудничество начнет восстанавливаться, нам, конечно, придется учитывать нынешний печальный опыт, а именно ненадежность австралийцев как деловых партнеров, проистекающую из абсолютной подверженности их бизнеса конъюнктурным политическим факторам.На ваш вопрос, нужны ли вообще наши страны друг другу, ответил бы так. В демократической многополярной модели мироустройства, за которую ратует Россия, "все нужны всем", ибо государства равноправно и уважительно взаимодействуют для решения общих проблем, которых у человечества немало. Переход к такому более справедливому многополярному миру неизбежен, хотя тщетные попытки затормозить данный процесс мы наблюдаем постоянно, и Канберра, к сожалению, сегодня играет в этом не последнюю роль.– Милитаризация Австралии продолжается: с нового года объявлено о закупках на миллиард долларов высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов HIMARS и противокорабельных ракет норвежской компании Kongsberg для вооружения военно-морских сил страны. В начале года ожидается конкретизация планов создания флота атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS. Для чего, на ваш взгляд, все эти небывалые военные приготовления?– Фундаментом внешней и оборонной политики Австралии является военно-политический союз с США. Если мы полистаем, например, австралийский Оборонный обзор 2020 года, там прямо отмечается, что нынешнее стратегическое окружение страны – самое неблагоприятное со времен Второй мировой войны, а определяется такая ситуация прежде всего соперничеством между США и Китаем. При этом ставится задача готовиться к вероятному межгосударственному конфликту с вовлечением вооруженных сил Австралии. Вот, собственно, и ответ на ваш вопрос. Канберра – активный игрок в команде Вашингтона, стремящегося удержать и упрочить свою гегемонию в так называемом "Индо-Тихоокеанском регионе".Кстати, в ближайшее время предстоит публикация нового концептуального документа по оборонной политике. Думаю, что вышеуказанные посылы будут лишь усилены.– Следуя за конфронтационным курсом США, Австралия значительно испортила отношения с Китаем, своим основным торговым партнером, хотя к концу прошлого года и состоялись двусторонние встречи на высшем уровне, а также между министрами обороны и иностранных дел. На ваш взгляд, какое значение имеют отношения между Китаем и Австралией для региональной ситуации и самой России?– Москва последовательно выступает за мир и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, частью которого мы являемся. Любая напряженность между странами здесь вызывает обеспокоенность и негативно воспринимается у нас. Особенно если такая напряженность нагнетается искусственно, а тем более – делаются попытки проецировать ее на весь регион. Нам близок подход Пекина, который призывает решать международные проблемы, в том числе и в австралийско-китайских отношениях, на основе равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства во внутренние дела.– За минувший год получили ли развитие отношения России, которую Вы по совместительству представляете на островах Фиджи, Вануату, Науру и Тувалу, с этими странами Океании?– Должен с сожалением отметить, что заметного продвижения в двусторонних отношениях со странами совмещения в 2022 году не было. Это стало следствием как общей международной нестабильности, так и того, что в трех из них прошли выборы и смена правительств. Все же поддерживался постоянный рабочий контакт по линии внешнеполитических ведомств, прежде всего по вопросам взаимодействия в ООН. В этом контексте высоко ценим поддержку, которую Россия получила от Науру, Тувалу и Фиджи по принципиально важной для нас резолюции генассамблеи с осуждением героизации нацизма.Надеюсь, что в нынешнем году наши контакты с малыми странами Океании активизируются. Россия внимательно и с уважением относится к их приоритетам, среди которых преодоление негативных последствий COVID-19, сохранение морских биоресурсов, адаптация к климатическим изменениям – сопутствующее повышение уровня Мирового океана представляет для островитян поистине экзистенциальную угрозу.Полагаю также, что российская концепция многополярности, основанной на суверенном равенстве всех без исключения членов международного сообщества, объективно отвечает коренным интересам народов этих стран.Словом, остаемся открытыми для диалога с островными государствами, поиска оптимальных форм практического взаимодействия с ними.

https://ria.ru/20230203/tanki-1849461537.html

https://ria.ru/20230130/postavki-1848505292.html

https://ria.ru/20230123/avstraliya-1846757864.html

https://ria.ru/20221203/potolok-1836048110.html

https://ria.ru/20230125/avstraliya-1847401884.html

https://rsport.ria.ru/20230125/tennis-1847444603.html

россия

австралия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, в мире, россия, австралия, сша, алексей павловский, вооруженные силы украины, оон