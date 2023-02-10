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Онколог заявил о желании некоторых стран ЕС возобновить сотрудничество - РИА Новости, 10.02.2023
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Онколог заявил о желании некоторых стран ЕС возобновить сотрудничество
Онколог заявил о желании некоторых стран ЕС возобновить сотрудничество - РИА Новости, 10.02.2023
Онколог заявил о желании некоторых стран ЕС возобновить сотрудничество
Россия продолжает сотрудничество со многими странами в области онкологии, возобновить отношения предлагают даже некоторые европейские государства, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T07:24
2023-02-10T07:24
здоровье - общество
россия
китай
ближний восток
андрей каприн
евросоюз
российская академия наук
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия продолжает сотрудничество со многими странами в области онкологии, возобновить отношения предлагают даже некоторые европейские государства, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Он отметил, что продолжается также совместная работа с коллегами из Китая, идет сотрудничество по линии Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии. "Все всегда зависит от работы. Если коллеги видят, что мы сильны, есть чему учиться, то и контакты есть. Я расскажу еще одну интересную историю. Когда идут наши лекции, например, с Китаем, мы видим, что есть подключения из других стран, просто они без обозначения", - уточнил Каприн.
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здоровье - общество, россия, китай, ближний восток, андрей каприн, евросоюз, российская академия наук, снг
Здоровье - Общество, Россия, Китай, Ближний Восток, Андрей Каприн, Евросоюз, Российская академия наук, СНГ
07:24 10.02.2023
 
Онколог заявил о желании некоторых стран ЕС возобновить сотрудничество

Каприн: некоторые страны ЕС предлагают возобновить сотрудничество в области онкологии

© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия продолжает сотрудничество со многими странами в области онкологии, возобновить отношения предлагают даже некоторые европейские государства, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
"Продолжается наша дружба с институтами и центрами онкологии стран Тихоокеанского региона, Ближнего Востока. Даже некоторые европейские страны предлагают возобновить отношения", - сказал Каприн.
Он отметил, что продолжается также совместная работа с коллегами из Китая, идет сотрудничество по линии Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии.
"Все всегда зависит от работы. Если коллеги видят, что мы сильны, есть чему учиться, то и контакты есть. Я расскажу еще одну интересную историю. Когда идут наши лекции, например, с Китаем, мы видим, что есть подключения из других стран, просто они без обозначения", - уточнил Каприн.
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