https://ria.ru/20230210/onkologi-1851010382.html

Онколог заявил о желании некоторых стран ЕС возобновить сотрудничество

Онколог заявил о желании некоторых стран ЕС возобновить сотрудничество - РИА Новости, 10.02.2023

Онколог заявил о желании некоторых стран ЕС возобновить сотрудничество

Россия продолжает сотрудничество со многими странами в области онкологии, возобновить отношения предлагают даже некоторые европейские государства, заявил в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:24

2023-02-10T07:24

2023-02-10T07:24

здоровье - общество

россия

китай

ближний восток

андрей каприн

евросоюз

российская академия наук

снг

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия продолжает сотрудничество со многими странами в области онкологии, возобновить отношения предлагают даже некоторые европейские государства, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. Он отметил, что продолжается также совместная работа с коллегами из Китая, идет сотрудничество по линии Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии. "Все всегда зависит от работы. Если коллеги видят, что мы сильны, есть чему учиться, то и контакты есть. Я расскажу еще одну интересную историю. Когда идут наши лекции, например, с Китаем, мы видим, что есть подключения из других стран, просто они без обозначения", - уточнил Каприн.

https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html

россия

китай

ближний восток

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здоровье - общество, россия, китай, ближний восток, андрей каприн, евросоюз, российская академия наук, снг